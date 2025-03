Die Schweizer Großbank verstärkt ihr Investment beim Halbleiteranlagenhersteller trotz dessen anhaltender Kursschwäche und signifikanter Verluste im Jahresvergleich.

Die AIXTRON SE verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur: Die UBS Group AG hat am 17. März 2025 die Meldeschwelle von 5 Prozent der Stimmrechte überschritten. Laut einer Stimmrechtsmitteilung gemäß Artikel 40, Absatz 1 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) hält die Schweizer Großbank nun insgesamt 5,13 Prozent der Stimmrechte am Herzogenrather Spezialmaschinenhersteller. Dies setzt sich zusammen aus 4,23 Prozent direkt gehaltenen Aktien sowie 0,9 Prozent über Finanzinstrumente. In der vorherigen Mitteilung hatte die UBS Group lediglich 3,16 Prozent gemeldet, was einem signifikanten Zuwachs entspricht. Die Steigerung erfolgt in einer Phase, in der die AIXTRON-Aktie erhebliche Kursverluste verzeichnet hat - ein möglicher Hinweis darauf, dass institutionelle Investoren die niedrigeren Bewertungsniveaus für Zukäufe nutzen.

Anhaltender Abwärtstrend belastet Anlegerstimmung

Die AIXTRON-Aktie bewegt sich weiterhin auf deutlich reduziertem Kursniveau. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier zeitweise Verluste von über 2 Prozent und notierte bei 11,69 Euro. Dies stellt einen dramatischen Rückgang gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 26,50 Euro dar, welches am 21. März 2024 erreicht wurde - ein Wertverlust von mehr als 55 Prozent innerhalb eines Jahres. Ende Februar 2025 hatte die Aktie mit 11,03 Euro ihren tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen markiert. Für Anleger besonders besorgniserregend: Die jüngsten Quartalszahlen vom 27. Februar zeigten trotz eines Umsatzwachstums von 5,85 Prozent auf 226,74 Millionen Euro einen Gewinnrückgang je Aktie von 0,55 auf 0,47 Euro. Analysten prognostizieren für 2025 einen Gewinn von 0,734 Euro je Aktie und eine Dividende von 0,342 Euro, was unter der Vorjahresdividende von 0,40 Euro liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten beträgt 16,26 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 30. April 2025 erwartet.

