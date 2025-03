Die Corning Aktie verzeichnete am 21. März einen leichten Rückgang von 0,33% auf 48,51 USD. Im letzten Monat hat das Papier des Spezialglasherstellers insgesamt 3,29% an Wert eingebüßt. Besonders bemerkenswert bleibt jedoch die Jahresentwicklung: Mit einem Plus von 47,37% konnte die Aktie des Technologieunternehmens im Vergleich zum Vorjahr erheblich zulegen. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Weltmarktführers für Spezialgläser und Keramik beläuft sich auf 38,4 Milliarden Euro. Am 28. Februar 2025 schüttete Corning eine vierteljährliche Dividende von 0,28 USD aus.

Bewertungskennzahlen im Fokus

Die Aktie notiert derzeit 36,66% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 15,13% unter dem 52-Wochen-Hoch. Für das Jahr 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,99 prognostiziert, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 3,17 liegt. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt aktuell 2,26 USD.

