Die Nasdaq Inc. Aktie verzeichnete am letzten Handelstag einen Rückgang von 2,48% und steht aktuell bei 75,00 USD (Stand: 21. März 2025). Der Börsenbetreiber musste damit im letzten Monat Einbußen von 6,86% hinnehmen, was im Kontrast zur weiterhin positiven Jahresbilanz von +25,44% steht. Besonders beachtenswert ist die Kursentwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief, das mit einem Plus von 22,53% deutlich übertroffen wird, während das 52-Wochen-Hoch noch 12,76% entfernt liegt.

Anstehende Quartalszahlen im Blick

Anleger richten nun ihren Fokus auf die für den 16. April 2025 angekündigte Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse. Die jüngste vierteljährliche Dividendenausschüttung erfolgte am 14. März 2025 mit 0,24 USD je Aktie. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,1 Milliarden Euro bleibt der internationale Börsenbetreiber ein gewichtiger Akteur im Finanzsektor.

