Hochrangiger Manager Hudson Scott reduziert sein Portfolio um 7.510 Aktien für 2,51 Millionen Euro, während Analysten weiterhin positive Prognosen für den Versicherungsmakler abgeben.

Arthur J. Gallagher & Co. verzeichnete kürzlich eine bedeutende Veränderung im Aktienbestand eines hochrangigen Führungsmitglieds. Hudson Scott, Vizepräsident des Unternehmens, trennte sich am 21. März von insgesamt 7.510 Aktien des Unternehmens. Der Verkauf generierte einen Erlös von rund 2,51 Millionen Euro bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 333,59 US-Dollar pro Aktie. Bemerkenswert ist, dass die einzelnen Transaktionspreise in einer engen Spanne zwischen 333,38 und 333,89 US-Dollar lagen. Nach Abschluss dieser Verkäufe hält Scott weiterhin 90.020 Aktien direkt sowie 339 Aktien indirekt über einen Gallagher 401(k)-Plan. Dieser Verkauf spiegelt Scotts fortlaufendes Management seines Investitionsportfolios innerhalb des Unternehmens wider. Parallel dazu gab Arthur J. Gallagher bekannt, dass eine Dividende von 0,65 USD pro Aktie an die Anteilseigner ausgezahlt wird, was das anhaltende Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen unterstreicht.

Positive Analysteneinschätzungen trotz regulatorischer Verzögerungen

Die jüngsten Entwicklungen bei Arthur J. Gallagher & Co. haben zu mehreren positiven Bewertungen durch Analysten geführt. Piper Sandler bestätigte seine "Übergewichten"-Empfehlung mit einem Kursziel von 350 USD und wies darauf hin, dass die Verzögerung bei der Übernahme von AssuredPartners dem Unternehmen kurzfristig sogar finanzielle Vorteile bringen könnte. Auch Evercore ISI hob sein Kursziel auf 352 USD an und behielt die "Outperform"-Bewertung bei, wobei besonders das stärker als erwartet ausgefallene organische Wachstum und die positive Auswirkung der Woodruff-Akquisition hervorgehoben wurden. Die Unternehmensführung prognostiziert für 2025 ein organisches Wachstum von 6-8% sowie eine kontinuierliche Margensteigerung, was auf ein günstiges Betriebsumfeld hindeutet. Trotz verlängerter behördlicher Prüfungen bleibt die Zuversicht hoch, dass die AssuredPartners-Übernahme erfolgreich abgeschlossen wird, was Arthur J. Gallaghers Marktanteil im Bereich der KMU-Vermittlung erheblich stärken könnte.

