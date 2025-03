Die Progressive Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen weiteren Rückgang und notierte bei 272,89 USD, was einem Tagesverlust von 0,61% entspricht. Der Versicherungsriese aus den USA setzt damit seinen negativen Trend der letzten Wochen fort, mit einem monatlichen Minus von 3,27%. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt die Aktie auf Jahressicht eine beachtliche Entwicklung mit einem Plus von 32,51% und liegt derzeit 26,19% über ihrem 52-Wochen-Tief. Allerdings bleibt der Kurs weiterhin 7,45% unter dem 52-Wochen-Hoch, was auf mögliches Aufholpotenzial hindeutet.

Bevorstehende Quartalsergebnisse im Fokus

Anleger richten ihren Blick nun auf die für den 10. April 2025 geplante Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse. Mit einer Marktkapitalisierung von 148,3 Milliarden Euro und einem aktuellen KGV von 18,86 bewegt sich der Versicherungskonzern im mittleren Bewertungsbereich. Positiv zu vermerken ist, dass Progressive im laufenden Geschäftsjahr bereits eine Dividende von 4,50 USD ausschüttet.

