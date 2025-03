Die Antero Midstream Corporation verzeichnete am 22. März 2025 einen weiteren Anstieg im Aktienkurs. Mit einem Wert von 17,82 USD legte die Aktie um 0,20 Prozent gegenüber dem Vortag zu. In der langfristigen Betrachtung zeigt sich eine bemerkenswerte Entwicklung: Innerhalb eines Monats konnte das Papier um 4,58 Prozent zulegen, während es im Jahresvergleich sogar ein Plus von 27,29 Prozent erreichte. Derzeit notiert die Aktie 26,32 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief und hat jüngst sogar das 52-Wochen-Hoch um 0,03 Prozent überschritten.

Aktuelle Dividendenausschüttung

Die Antero Midstream Corporation hat Ende Januar 2025 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,23 USD je Aktie ausgeschüttet. Das Unternehmen, das sich auf Midstream-Energieinfrastruktur im Appalachenbecken spezialisiert hat, weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 7,9 Milliarden Euro auf.

