Die DBS Group Holdings Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen Rückgang von 1,41% auf 33,66 USD. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche kann das singapurische Finanzinstitut auf eine beeindruckende Jahresentwicklung zurückblicken: Innerhalb der letzten zwölf Monate stieg der Kurs um 25,18%. Die Marktkapitalisierung des asiatischen Finanzriesen beträgt derzeit 90,1 Milliarden Euro. Mit der bevorstehenden Jahreshauptversammlung am 28. März und der Auszahlung der Schlussdividende am 7. April 2025 stehen wichtige Termine für Anleger unmittelbar bevor.

Solide Fundamentaldaten

Die Kennzahlen der DBS Group präsentieren sich solide. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,48 liegt die Aktie deutlich unter dem für 2025 prognostizierten KGV von 11,76. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis beträgt 6,24 bei einem Cash-Flow pro Aktie von 5,39 USD. Die Tatsache, dass die Aktie trotz des jüngsten Rückgangs immer noch 28,85% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, unterstreicht die grundsätzlich positive Entwicklung.

