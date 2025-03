Die Aktie von Microchip Technology verzeichnete am 22. März 2025 einen Kursanstieg von 1,41 Prozent und notierte bei 51,72 USD. Besonders bemerkenswert ist die kürzlich durchgeführte Kapitalmaßnahme: Der Halbleiterhersteller gab am 21. März bekannt, ein öffentliches Angebot von Depositary Shares im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar platziert zu haben. Diese bedeutende Finanzierungsrunde kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie im Monatsvergleich einen Rückgang von 13,02 Prozent verbuchen musste. Die Aktie liegt derzeit 7,19 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, das kürzlich bei 50,16 US-Dollar erreicht wurde.

Finanzkennzahlen im Blick

Mit einer Marktkapitalisierung von 26 Milliarden Euro bleibt Microchip Technology ein gewichtiger Akteur im Halbleitersektor. Das US-Unternehmen zahlt aktuell eine vierteljährliche Dividende von 0,46 USD, die zuletzt am 24. Februar 2025 ausgezahlt wurde. Die aktuellen Finanzkennzahlen zeigen ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,62, was im Branchenvergleich als relativ günstig eingestuft werden kann.

