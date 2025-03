Die Pantoro Aktie verzeichnete am 21. März 2025 einen merklichen Kursrückgang von 5,13% und notierte bei 0,0925 EUR. Diese negative Entwicklung setzt sich nach dem Vortag fort, an dem bereits ein Minus von 2,63% zu verbuchen war. Die Goldminengesellschaft aus Westaustralien, die sich auf Explorationsprojekte konzentriert, erlebt damit kurzfristig einen deutlichen Abwärtstrend. Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen der aktuellen Schwächephase und der langfristigen Entwicklung, denn auf Jahressicht konnte das Papier immerhin ein Plus von beachtlichen 164,29% verzeichnen.

Finanzielle Aussichten

Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt die Aktie mit 62,16% noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief. Mit einer Marktkapitalisierung von 606 Millionen Euro bleibt Pantoro ein relevanter Akteur im Goldsektor. Für Anleger interessant: Das für 2025 prognostizierte KGV beträgt 10,26, was auf moderate Bewertungsrelationen hindeutet.

