Der Sportartikelhersteller Nike gehört am Freitag mit einem deutlichen Minus von etwa sechs Prozent zu den größten Verlierern an der Wall Street. Trotz eines besser als befürchteten Abschneidens im dritten Geschäftsquartal belastete vor allem der enttäuschende Ausblick die Aktie erheblich. Der Konzern verzeichnete in den drei Monaten bis Ende Februar einen geringeren Gewinnrückgang als von Analysten erwartet, was zunächst für positive Impulse sorgte. Diese positive Reaktion war jedoch nur von kurzer Dauer, da der maue Ausblick die Anleger verunsicherte. Während der Dow Jones und der technologielastige Nasdaq 100 zum Handelsende noch leicht ins Plus drehten und mit Gewinnen von 0,08 Prozent bzw. 0,39 Prozent schlossen, konnte sich die Nike-Aktie nicht von ihren Verlusten erholen. Besonders besorgniserregend für Investoren waren die fallenden Umsätze und Gewinne, die auf eine schwächere Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens hindeuten.

Wachsende Konjunktursorgen belasten Markt

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nike ?

Die schwachen Quartalszahlen von Nike reihen sich in eine Serie von Enttäuschungen ein, die am Freitag für Zurückhaltung an den Börsen sorgten. Auch der Logistikkonzern FedEx, der als wichtiger Konjunkturindikator gilt, legte Zahlen unter den Markterwartungen vor und senkte seinen Ausblick, was zu einem Kursrückgang von 6,4 Prozent führte. Die anhaltenden Konjunktursorgen wurden zudem durch die Debatte um die künftige Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump verstärkt, der individuelle Zölle für Handelspartner ab April als "Befreiungstag" der USA bezeichnete. Im Gegensatz dazu konnte der E-Autobauer Tesla mit positiven Nachrichten punkten und verzeichnete ein Plus von 5,3 Prozent. Die Ankündigung, in diesem Jahr 5.000 humanoide Roboter zu produzieren, sorgte für Optimismus unter den Anlegern. Die asiatische Konkurrenz leidet ebenfalls unter Marktschwäche: Der chinesische Tesla-Rivale Nio weitete seinen Verlust trotz höherer Verkaufszahlen überraschend aus, was zu einem Kursrückgang von 4,5 Prozent bei den in den USA gelisteten Papieren führte.

