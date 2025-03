Die TeamViewer-Aktie verzeichnete am Freitag in der XETRA-Sitzung durchwachsene Entwicklungen. Während der Titel am Vormittag zunächst um 0,2 Prozent auf 12,41 EUR steigen konnte, wendete sich das Blatt im Tagesverlauf. Am Nachmittag notierte die Aktie bei 12,25 EUR, was einem Minus von 1,1 Prozent entspricht. Das Tageshoch wurde am Vormittag bei 12,43 EUR markiert, während das Tagestief bei 12,22 EUR lag. Mit einem Handelsvolumen von über 389.000 Aktien zeigte der Wert eine moderate Marktaktivität.

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch vom 27. März 2024, das bei 14,03 EUR lag, notiert der Kurs aktuell etwa 14 Prozent niedriger. Dennoch liegt die Aktie deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR vom Dezember 2024, was einem Abstand von rund 27 Prozent entspricht. Diese Spannbreite verdeutlicht die erheblichen Kursschwankungen, die das Papier im vergangenen Jahr durchlaufen hat.

Positive Zukunftsaussichten trotz aktueller Schwäche

Die jüngsten Quartalszahlen von TeamViewer, die am 12. Februar 2025 veröffentlicht wurden, zeigten eine positive Geschäftsentwicklung. Der Softwareanbieter konnte seinen Umsatz im vierten Quartal 2024 um 8,5 Prozent auf 176,97 Millionen EUR steigern. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,18 EUR im Vorjahresquartal auf 0,22 EUR. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 0,066 EUR je Aktie, nachdem im Vorjahr keine Dividende ausgeschüttet wurde. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 15,57 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs signalisiert. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Fachleute mit einem Gewinn von 1,05 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 6. Mai 2025 veröffentlicht.

