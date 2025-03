Die Aktie des Energieriesen ConocoPhillips verzeichnete am 22. März 2025 einen leichten Rückgang von 0,11 Prozent und steht aktuell bei 94,22 EUR. Trotz der anhaltenden Unterstützung durch UBS-Analysten, die ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 137 US-Dollar bekräftigten, konnte das Papier im letzten Monat nicht überzeugen und büßte 1,21 Prozent ein. Mit einer Marktkapitalisierung von 120 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen jedoch ein Schwergewicht im Energiesektor.

Fundamentaldaten zeigen gemischtes Bild

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Conocophillips ?

Die fundamentalen Kennzahlen des Öl- und Gaskonzerns präsentieren sich solide. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 12,97, was auf eine moderate Bewertung hindeutet. Zudem wurde am 14. Februar 2025 eine Quartalsdividende von 0,78 USD ausgeschüttet. Langfristig betrachtet fällt die Performance jedoch durchwachsen aus - über ein Jahr gesehen verlor die Aktie 17,21 Prozent an Wert.

Anzeige

Conocophillips-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Conocophillips-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Conocophillips-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Conocophillips-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Conocophillips: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...