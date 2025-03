Die CANCOM SE verzeichnete am Freitag weitere Kursverluste im Börsenhandel. Im XETRA-Handel fiel die Aktie des IT-Dienstleisters um 0,9 Prozent auf 27,70 Euro, nachdem sie bereits bei Handelseröffnung mit 27,74 Euro unter Druck stand. Im Tagesverlauf weiteten sich die Verluste zwischenzeitlich aus, wobei die Aktie ein Tagestief von 27,22 Euro erreichte. Das Handelsvolumen belief sich auf über 44.900 Aktien. Der aktuelle Kurs der CANCOM-Aktie liegt damit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch, das am 6. Juli 2024 bei 34,00 Euro markiert wurde - ein Rückgang von etwa 18,5 Prozent. Allerdings konnte sich der Wert vom 52-Wochen-Tief bei 21,22 Euro, das am 12. November 2024 erreicht wurde, wieder um rund 30 Prozent erholen.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die jüngsten Quartalszahlen vom 12. November 2024 zeigten eine leichte Verbesserung der Geschäftslage. CANCOM steigerte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um 1,63 Prozent auf 422,60 Millionen Euro im Vergleich zu 415,83 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich ebenfalls leicht von 0,27 Euro auf 0,28 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 1,13 Euro je Aktie und prognostizieren eine Dividendenerhöhung auf 1,05 Euro, nach 1,00 Euro im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 30,00 Euro, was ein moderates Aufwärtspotenzial signalisiert. Die nächsten Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 31. März 2025 veröffentlicht und könnten neue Impulse für die Kursentwicklung liefern.

