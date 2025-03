Die Varta AG verzeichnete am 21. März 2025 einen bemerkenswerten Anstieg an der Frankfurter Börse. Mit einem Plus von 24,91% kletterte der Aktienkurs auf 1,211 EUR und setzt damit seinen positiven Trend fort. Die Aktie des Batterieherstellers konnte innerhalb eines Monats um 16,20% zulegen und liegt aktuell 48,46% über dem 52-Wochen-Tief. Diese Entwicklung ist besonders beachtenswert vor dem Hintergrund der anhaltenden Restrukturierungsbemühungen des Unternehmens.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Die aktuellen Finanzkennzahlen des Ellwanger Technologieunternehmens sprechen eine deutliche Sprache: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von lediglich 0,07 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,73 erscheint die Aktie derzeit deutlich unterbewertet. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf bescheidene 51,6 Millionen Euro bei 42,6 Millionen ausstehenden Aktien.

