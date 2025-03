Die Valeo Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen leichten Rückgang von 0,09 Prozent und notierte bei 9,847 Euro im Mittagshandel. Der französische Automobilzulieferer befindet sich in einer durchwachsenen Marktphase - im letzten Monat verlor das Papier 1,64 Prozent an Wert, während die Jahresbilanz mit einem Minus von 13,61 Prozent deutlich negativer ausfällt. Trotz dieser Entwicklung liegt die Aktie aktuell immerhin 25,03 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 36,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Fundamentaldaten deuten auf Unterbewertung hin

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Valeo ?

Bemerkenswert erscheinen die aktuellen Bewertungskennzahlen des Konzerns. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,11 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,90 deutet die fundamentale Analyse auf eine potenzielle Unterbewertung hin. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich auf 14,87, basierend auf dem Jahresüberschuss 2024 von 162 Millionen Euro und der Marktkapitalisierung von 2,4 Milliarden Euro.

Anzeige

Valeo-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Valeo-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Valeo-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Valeo-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Valeo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...