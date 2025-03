Die Energean Oil, Gas Aktie verzeichnet derzeit eine schwierige Phase an der Börse. Der aktuelle Kurs von 10,54 EUR (Stand: 22. März 2025, 12:59 Uhr) markiert einen Rückgang von 1,13% zum Vortag. Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung im letzten Monat, in dem das Papier 13,61% an Wert einbüßte. Das in der Öl- und Gasexploration tätige Unternehmen, das hauptsächlich im östlichen Mittelmeerraum operiert, zeigt sich dennoch bei den Ausschüttungen an Aktionäre konstant - am 6. März 2025 wurde eine vierteljährliche Dividende von 0,30 USD gezahlt, die gleiche Summe wie im Dezember des Vorjahres.

Finanzkennzahlen bleiben solide

Trotz der Kursverluste präsentieren sich die fundamentalen Kennzahlen des Energiekonzerns in einem vergleichsweise günstigen Licht. Mit einem aktuellen KGV von 10,46 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,95 liegt die Aktie auf einem Niveau, das traditionell als attraktiv eingestuft wird. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 1,9 Milliarden Euro. Der Kurs notiert zwar 6,74% über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich (38,24%) unter seinem 52-Wochen-Hoch.

