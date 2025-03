Der Telemedizin-Anbieter erweitert sein Angebot durch strategische Kooperationen, während Führungskräfte Anteile veräußern und die Aktie volatil bleibt.

Bei Teladoc Health kam es kürzlich zu mehreren bedeutenden Insider-Aktienverkäufen und strategischen Partnerschaften zur Erweiterung des Dienstleistungsangebots. Die Aktie schloss am Freitag bei 7,83 € und legte damit um 3,66% zu, liegt jedoch im 30-Tage-Vergleich mit -40,72% deutlich im Minus.

Am 20. März 2025 verkauften mehrere Führungskräfte von Teladoc Health Aktien. Carlos Nueno, Präsident der internationalen Geschäfte, veräußerte 8.266 Aktien zu je 8,424 $ und erzielte damit etwa 69.632 $. Dieser Verkauf diente zur Deckung von Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Übertragung von gesperrten Aktieneinheiten. Nach der Transaktion hält Nueno noch 12.891 Aktien. Kelly Bliss, Präsidentin des US-Gruppengesundheitsbereichs, verkaufte 9.470 Aktien zum gleichen Preis pro Aktie und erzielte damit 79.775 $. Auch diese Aktien wurden zur Erfüllung von Steuerverpflichtungen aus übertragenen Restricted Stock Units veräußert. Bliss besitzt nun direkt noch 45.384 Aktien. Fernando M. Rodrigues, Präsident von BetterHelp, verkaufte zwischen dem 20. und 21. März 4.166 Aktien und erzielte damit 33.965 $. Nach diesen Transaktionen hält Rodrigues keine direkten Aktienanteile mehr.

Erweiterung der Connected-Care-Partnerschaften

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Teladoc Health ?

Am 11. März 2025 kündigte Teladoc Health die Erweiterung seiner Connected-Care-Partnerschaften in neue Gesundheitsbereiche an, darunter Verdauungsgesundheit, Fruchtbarkeit und Familienplanung. Diese Initiative zielt darauf ab, die Koordination der Versorgung zwischen digitalen Gesundheitspartnern und lokalen Gesundheitsdienstleistern zu verbessern und letztendlich die Gesundheitsergebnisse zu optimieren.

Anfang März kooperierte Teladoc Health zudem mit Gifthealth, dem Apotheken-Partner von Eli Lilly, um Eli Lillys Abnehm-Medikament Zepbound für selbstzahlende Patienten anzubieten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine Selbstzahler-Option für berechtigte Mitglieder ohne Versicherungsschutz für GLP-1-Medikamente und gewährleistet so den kontinuierlichen Zugang zu wirksamen Behandlungen zur Gewichtskontrolle.

Finanzielle Performance und Analysten-Einschätzungen

Im Finanzbericht für das vierte Quartal 2024 meldete Teladoc Health einen Umsatz von 640,5 Millionen US-Dollar, womit die Prognosen leicht übertroffen wurden. Allerdings lag der Gewinn pro Aktie (EPS) bei -0,28 $ und verfehlte damit die erwarteten -0,23 $. Für das Gesamtjahr 2024 betrug der Umsatz 2,6 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten von Firmen wie Truist und Stifel haben ihre "Halten"-Bewertung für Teladoc beibehalten und verweisen auf gemischte Finanzergebnisse und strategische Herausforderungen.

Die Teladoc-Aktie, die momentan 44,49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 14,10 € (27.03.2024) notiert, steht vor der Herausforderung, die neuen Dienstleistungen zu integrieren und die finanziellen Schwierigkeiten zu bewältigen. Allerdings liegt der Kurs mit 27,06% deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 6,16 € (28.08.2024), was auf eine gewisse Erholung in den letzten Monaten hindeutet. Mit einer 30-Tage-Volatilität von 73,86% bleibt die Aktie jedoch anfällig für starke Kursschwankungen.

Anzeige

Teladoc Health-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Teladoc Health-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Teladoc Health-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Teladoc Health-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Teladoc Health: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...