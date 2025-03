Der französische Luxusgüterkonzern Kering durchlebt aktuell eine schwierige Phase an den Börsen. Nach der Ernennung eines neuen künstlerischen Leiters bei der Tochtermarke Gucci verzeichnete die Aktie erhebliche Kursverluste. Zum Handelsschluss am 22. März 2025 notierte das Papier bei 22,21 USD, was einem Tagesverlust von 2,54% entspricht. Im Monatsvergleich hat die Aktie bereits 21,77% an Wert eingebüßt, während die Jahresperformance mit einem Minus von 44,45% besonders besorgniserregend erscheint. Die Marktkapitalisierung des Konzerns liegt derzeit bei 25,4 Milliarden Euro.

Finanzielle Kennzahlen unter Druck

Die aktuellen Finanzkennzahlen spiegeln die angespannte Situation wider. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 2025 wird mit 2,12 angegeben, während das aktuelle KGV bei etwa 24,03 liegt. Bemerkenswert ist auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,78, das im Branchenvergleich als relativ niedrig eingestuft werden kann. Am 14. Januar 2025 wurde eine Zwischendividende in Höhe von 2,00 Euro je Aktie ausgeschüttet.

