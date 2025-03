Die Vectron Systems AG verzeichnet eine positive Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Kassensystemherstellers notierte am 22. März 2025 bei 12,88 Euro, was einem leichten Anstieg von 0,19 Prozent zum Vortag entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von 76,37 Prozent, wodurch die Aktie nun 49,20 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief liegt. Mit einer Marktkapitalisierung von 103,7 Millionen Euro bleibt das Münchener Unternehmen allerdings noch 4,08 Prozent unter seinem Jahreshöchststand.

Bewertungskennzahlen im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Vectron ?

Die fundamentalen Kennzahlen des Spezialisten für Kassensysteme und Kommunikationssoftware zeigen ein gemischtes Bild. Für 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,48 prognostiziert. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 2,80, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 15,09 berechnet wird. Diese Werte deuten auf eine ambitionierte Bewertung des Unternehmens hin, das sich auf die Vernetzung von Filialbetrieben spezialisiert hat.

Anzeige

Vectron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vectron-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Vectron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vectron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Vectron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...