Die Loomis ABr. B Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen Kursanstieg von 0,43% auf 37,35 EUR. Diese positive Entwicklung reiht sich in den bemerkenswerten Jahresverlauf ein, bei dem die Aktie eine Wertsteigerung von 41,61% erzielen konnte. Der schwedische Bargeldlogistik-Spezialist notiert damit nur knapp 2,03% unter seinem 52-Wochen-Hoch, was die robuste Marktposition des Unternehmens unterstreicht. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,7 Milliarden Euro bleibt Loomis ein bedeutender Akteur im Sektor für Wertlogistik und Zahlungslösungen.

Attraktive Bewertungskennzahlen

Die aktuellen Finanzkennzahlen des Stockholmer Unternehmens präsentieren sich äußerst vorteilhaft. Besonders hervorzuheben ist das niedrige aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,46, das deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch das für 2025 prognostizierte KGV von 11,33 signalisiert eine moderate Bewertung im Vergleich zum Gesamtmarkt. Diese Kennzahlen könnten auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeuten, da sie eine fundamentale Unterbewertung nahelegen.

