Die VivoPower International PLC verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an den Börsen. Der Aktienkurs des Unternehmens für nachhaltige Energielösungen kletterte am 22. März 2025 um beeindruckende 52,14 Prozent auf 1,29 USD. Diese Entwicklung setzt einen positiven Trend fort, der sich bereits im letzten Monat mit einem Zuwachs von 67,57 Prozent abzeichnete. Gleichzeitig treibt VivoPower den geplanten Unternehmenszusammenschluss mit CCTS voran, was bei Anlegern für zusätzliches Interesse sorgt. Der jüngste Kurssprung positioniert die Aktie nun 52,02 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Kennzahlen im Überblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 15,5 Millionen Euro bleibt VivoPower ein vergleichsweise kleiner Akteur im Bereich nachhaltiger Energielösungen. Das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 11,71, was im breiteren Marktkontext als verhältnismäßig niedrig einzustufen ist. Trotz der positiven Kursentwicklung der letzten Wochen liegt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

