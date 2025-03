Die European Lithium Aktie konnte in den letzten Wochen beachtliche Zuwächse verzeichnen. Aktuell liegt der Kurs bei 0,03435 USD (Stand: 21. März 2025) und zeigt mit einem Plus von 1,63 Prozent zum Vortag eine anhaltend positive Tendenz. Besonders hervorzuheben ist die einmonatige Entwicklung mit einem deutlichen Zuwachs von 14,50 Prozent. Das australische Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entwicklung von Lithiumvorkommen in Österreich konzentriert, positioniert sich damit 70,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt allerdings noch 86,32 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

Wolfsberg-Projekt als Wachstumstreiber

Das Kernprojekt von European Lithium in Kärnten gilt als strategisch günstig gelegen, da es direkten Zugang zu europäischen Automobilherstellern und Batterieproduzenten bietet. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 39,3 Millionen Euro bei 1,4 Milliarden ausstehenden Aktien.

