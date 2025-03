CACI International verzeichnete am Freitag einen Rückgang von 1,53% und schloss bei 335,60 Euro. Die Aktie liegt damit seit Jahresbeginn 16,23% im Minus und hat sich deutlich vom 52-Wochen-Hoch bei 537,50 Euro entfernt, das im November 2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist die Differenz von 19,10% zum 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet.

Insider-Transaktionen zeigen, dass Direktorin Debora A. Plunkett am 12. März 309 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 363,62 Euro verkaufte, was einem Gesamtwert von 112.358,58 Euro entspricht. Nach dieser Transaktion hält Plunkett noch 2.315 Aktien, was einer Reduzierung ihres Bestands um 11,78% entspricht.

Analyst-Einschätzungen und Finanzperformance

Bei den Analysteneinschätzungen gibt es widersprüchliche Signale: Jefferies Financial Group stufte CACI am 16. Januar von "Halten" auf "Kaufen" hoch und setzte ein Kursziel von 515,00 Euro. Im Gegensatz dazu stufte Goldman Sachs die Aktie am 12. Dezember 2024 von "Neutral" auf "Verkaufen" herab, mit einem Kursziel von 373,00 Euro.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete CACI einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro und erhöhte gleichzeitig seine Prognose für das Gesamtjahr. Die IT-Dienstleistungsbranche operiert in einem dynamischen Umfeld, das stark von staatlichen Ausgabenpolitiken und technologischen Fortschritten beeinflusst wird. Die jüngsten Leistungen und strategischen Initiativen von CACI deuten darauf hin, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Trotz der kurzfristigen Schwäche zeigt die Aktie mit einem Abstand von nur 7,43% zum 52-Wochen-Tief von 312,40 Euro, das erst im Februar 2025 markiert wurde, dass sie sich in einer potenziellen Stabilisierungsphase befinden könnte. Die erhöhte Volatilität von 45,81% (annualisiert über 30 Tage) verdeutlicht jedoch die bestehende Unsicherheit im Markt.

