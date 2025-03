Die Bilfinger Aktie setzt ihren positiven Trend fort und notierte am 22. März bei 69,15 Euro, was einem Anstieg von 0,36 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im vergangenen Monat, in dem der Kurs um 23,75 Prozent zulegen konnte. Der internationale Industriedienstleister aus Mannheim profitiert von seiner starken Marktposition in den Bereichen Engineering und Instandhaltung. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden Euro festigt Bilfinger seine Position als bedeutender Akteur in der Industriebranche.

Fundamentaldaten sprechen für Stabilität

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bilfinger ?

Aus fundamentaler Sicht präsentiert sich der Wert mit soliden Kennzahlen. Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 13,27, was im Branchenvergleich als moderat einzustufen ist. Mit einem aktuellen Cash-Flow pro Aktie von 6,41 Euro und einem daraus resultierenden Kurs-Cashflow-Verhältnis von 10,79 zeigt sich die Aktie in einer finanziell gesunden Verfassung. Der Wert notiert derzeit 41,36 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, hat aber zum Erreichen des 52-Wochen-Hochs noch Potenzial.

Anzeige

Bilfinger-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bilfinger-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Bilfinger-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bilfinger-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bilfinger: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...