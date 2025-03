Die Fiserv Aktie verzeichnet aktuell eine negative Entwicklung mit einem Preisrückgang auf 200,55 EUR (Stand: 22. März 2025). Der Finanzdienstleistungsriese, bekannt für seine umfassenden Lösungen im Zahlungsverkehr, musste innerhalb des letzten Monats einen erheblichen Wertverlust von 11,72% hinnehmen. Trotz des jüngsten Rückgangs liegt die Aktie im Jahresvergleich noch deutlich im Plus mit einer Steigerung von 39,39%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 113,1 Milliarden Euro bei 561,3 Millionen ausstehenden Aktien.

Finanzielle Kennzahlen im Blick

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fiserv ?

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 21,15 angegeben, was auf eine moderate Bewertung hindeutet. Mit einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 16,98 gilt die Aktie in diesem Bereich als fair bewertet. Der Kurs liegt gegenwärtig 14,01% unter seinem 52-Wochen-Hoch, was auf weiteres Erholungspotenzial hinweisen könnte.

Anzeige

Fiserv-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fiserv-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Fiserv-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fiserv-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fiserv: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...