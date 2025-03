Die Aurubis AG, einer der weltweit führenden Kupferproduzenten und -recycler, verzeichnet eine positive Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg am 22. März auf 89,75 Euro und legte damit um 0,22 Prozent gegenüber dem Vortag zu. Die erfreuliche Tendenz bestätigt sich auch im größeren Zeitrahmen: Auf Monatssicht konnte das Papier um 7,59 Prozent zulegen, während die Jahresentwicklung mit einem Plus von 39,35 Prozent besonders beeindruckend ausfällt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,0 Milliarden Euro bleibt der Hamburger Konzern ein bedeutender Akteur im Rohstoffsektor.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf solide Bewertung hin

Die aktuellen Finanzkennzahlen des Unternehmens präsentieren sich in gutem Licht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,77 für 2025 und einem aktuellen KGV von 9,70 liegt die Bewertung auf moderatem Niveau. Besonders hervorzuheben ist das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis von aktuell 0,24, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Die Aktionäre können sich zudem auf den bevorstehenden Dividendentermin am 4. April 2025 freuen.

