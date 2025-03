Die Zscaler Aktie zeigt sich am 23. März 2025 weiterhin in einer stabilen Seitwärtsbewegung und notiert bei 188,85 Euro (Stand 16:15 Uhr). Innerhalb des vergangenen Monats konnte der Cloud-Sicherheitsspezialist lediglich ein minimales Plus von 0,37 Prozent verzeichnen. Im Jahresvergleich steht jedoch eine positive Entwicklung von 5,40 Prozent zu Buche. Bemerkenswert bleibt die Position der Aktie, die sich zwar 27,46 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief befindet, aber gleichzeitig noch 10,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch notiert.

Bewertungskennzahlen im Fokus

Die Marktkapitalisierung des IT-Sicherheitsunternehmens beträgt aktuell 29,3 Milliarden Euro bei 154,7 Millionen ausstehenden Aktien. Für das Jahr 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 64,98 prognostiziert. Das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 37,47, was im Branchenvergleich als relativ hoch einzustufen ist.

