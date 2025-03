Jabil verzeichnete im zweiten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,94 € bei einem Umsatz von 6,73 Milliarden €. Diese Ergebnisse übertrafen die Analystenprognosen deutlich, die bei 1,81 € pro Aktie und 6,40 Milliarden € Umsatz lagen. Am Freitag schloss die Aktie bei 134,80 €, was einem Anstieg von 1,28% entspricht. In der vergangenen Woche konnte das Papier sogar um 7,24% zulegen, nachdem es im letzten Monat einen Rückgang von 16,89% verzeichnet hatte.

Die positive Entwicklung wurde insbesondere durch eine starke Nachfrage in den Bereichen Investitionsgüter, Cloud- und Rechenzentrumsinfrastruktur sowie im digitalen Handel angetrieben. Trotz der jüngsten Erholung notiert die Aktie weiterhin rund 18,4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 165,20 €, das am 24. Januar 2025 erreicht wurde.

Optimistischer Ausblick und KI-Wachstum

Für das laufende Quartal prognostiziert Jabil einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 2,08 € und 2,48 € bei einem Umsatz zwischen 6,7 und 7,3 Milliarden €. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einem Gewinn pro Aktie von 8,95 € bei einem Umsatz von 27,9 Milliarden €.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber für Jabil ist das KI-bezogene Geschäft, das im aktuellen Geschäftsjahr voraussichtlich rund 7,5 Milliarden € zum Gesamtumsatz beitragen wird. Diese Entwicklung unterstreicht die strategische Positionierung des Elektronikherstellers im wachstumsstarken KI-Sektor. Während der Aktienkurs seit Jahresbeginn einen leichten Rückgang von 3,20% verzeichnet, liegt er im 12-Monats-Vergleich mit einem Plus von 13,28% immer noch deutlich im positiven Bereich und notiert mit 11,57% klar über dem 200-Tage-Durchschnitt.

