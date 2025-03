Der australische Rohstoffkonzern kämpft mit Preisdruck und steigenden Betriebskosten, während strategische Diversifizierung und Unabhängigkeit von China vorangetrieben werden.

Lynas Corporation verzeichnete einen erheblichen Gewinnrückgang im ersten Halbjahr mit einem Einbruch des Nettoergebnisses um 85% im Vergleich zum Vorjahr. Die Aktie schloss am Freitag bei 4,28 €, was einem Rückgang von 2,75% in der vergangenen Woche entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt der Kurs auf Jahressicht eine beachtliche Steigerung von 24,18%.

Die deutliche Gewinnminderung bei Lynas lässt sich hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückführen: Zum einen führte die schwache Nachfrage aus China zu niedrigeren Preisen für Schlüsselelemente wie Neodym und Praseodym. Zum anderen stiegen die Betriebskosten erheblich, bedingt durch die Inbetriebnahme neuer Anlagen und höhere Produktionskosten. Trotz eines Anstiegs des Nettoumsatzes um 8% auf 254,3 Millionen Australische Dollar im Jahresvergleich belasten diese Herausforderungen die Rentabilität des Unternehmens spürbar.

Strategische Entwicklungen und Marktpositionierung

Lynas verfolgt weiterhin seine strategische Positionierung im globalen Markt für Seltene Erden. Das Unternehmen treibt Pläne voran, bis Mitte 2025 in seiner malaysischen Anlage getrennte Produkte aus schweren Seltenen Erden herzustellen, darunter Dysprosium und Terbium. Diese Initiative zielt darauf ab, das Produktportfolio zu diversifizieren und die Abhängigkeit von chinesischen Verarbeitungskapazitäten zu verringern.

Gleichzeitig setzt sich Lynas verstärkt für australische Lieferketten ein. Das Unternehmen argumentiert, dass australische Projekte für Seltene Erden den globalen Bedarf decken könnten und betont, dass die USA durch Partnerschaften mit australischen Produzenten eine zuverlässige Versorgung sicherstellen könnten. Diese Positionierung unterstreicht die Stabilität und den Ressourcenreichtum der Region.

Marktausblick und RSI-Indikation

Der Markt für Seltene Erden bleibt volatil und wird stark von geopolitischen Dynamiken und schwankender Nachfrage beeinflusst. Mit einem RSI-Wert (14 Tage) von nur 12,1 befindet sich die Aktie derzeit in einem stark überverkauften Bereich, was auf eine mögliche technische Gegenbewegung hindeuten könnte. Vom 52-Wochen-Tief bei 3,35 € hat sich der Kurs bereits um beachtliche 27,76% erholt.

Für Lynas wird es entscheidend sein, die betrieblichen Kostenbelastungen zu bewältigen und auf Marktnachfrageschwankungen zu reagieren, um eine nachhaltige Rentabilität zu erreichen. Das Unternehmen bewegt sich derzeit 4,33% über seinem 50-Tage-Durchschnitt, was auf eine relative Stärke im kurzfristigen Trend hindeutet, trotz der jüngsten wöchentlichen Kursverluste.

