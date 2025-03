Wheaton Precious Metals konnte im Jahr 2024 mit herausragenden finanziellen Ergebnissen überzeugen. Das Unternehmen erzielte Rekordergebnisse bei Umsatz, bereinigtem Nettogewinn und operativem Cashflow, was durch sein diversifiziertes Portfolio an Streaming-Vereinbarungen begünstigt wurde. Die Aktie notiert aktuell bei 69,26 € und liegt damit knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 69,92 €. Im Jahresvergleich konnte der Titel beeindruckende 66,69% zulegen.

Die Produktion übertraf im vergangenen Jahr die eigenen Vorgaben mit einem Anstieg der Silberproduktion um 20% im Jahresvergleich und einer Steigerung der Goldverkäufe um 1,6%. Für 2025 prognostiziert das Unternehmen eine Goldäquivalent-Produktion zwischen 600.000 und 670.000 Unzen. Am 13. März 2025 kündigte Wheaton zudem eine Erhöhung seiner Quartalsdividende an, was die solide Finanzlage widerspiegelt.

Starke Analystenbewertungen und institutionelles Interesse

Das Sentiment unter Analysten bleibt durchweg positiv. Laut aktuellen Berichten haben neun Bewertungsfirmen Wheaton ein durchschnittliches Rating von "Buy" zugewiesen, wobei sechs Analysten zum "Kaufen" und drei zum "Starken Kaufen" raten. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 98,38 kanadischen Dollar, was Optimismus hinsichtlich der Wachstumsaussichten des Unternehmens zeigt.

Auch institutionelle Investoren zeigen weiterhin Vertrauen in Wheaton Precious Metals. So hat beispielsweise Blueshift Asset Management LLC seine Beteiligung im vierten Quartal um 79,5% erhöht und hält gemäß der jüngsten SEC-Einreichung nun 9.432 Aktien im Wert von 530.000 Dollar. Die Aktie hat sich auch technisch stark entwickelt und liegt aktuell 20,99% über ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Diese positive Entwicklung unterstreicht das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und Marktposition des Unternehmens im Bereich der Edelmetall-Streaming-Branche.

