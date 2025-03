Innovativer PD-1/VEGF-Antikörper Ivonescimab wird mit Pfizers ADCs kombiniert, während das Unternehmen trotz finanzieller Herausforderungen Talent akquiriert.

Summit Therapeutics hat eine bedeutende Kooperation mit Pfizer bekannt gegeben, bei der die Kombination von Ivonescimab, einem neuartigen PD-1/VEGF-bispezifischen Antikörper, mit Pfizers Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) bei verschiedenen soliden Tumoren untersucht werden soll. Diese am 24. Februar angekündigte Partnerschaft zielt darauf ab, die Entwicklung potenziell transformativer Krebstherapien zu beschleunigen. Der Aktienkurs von Summit Therapeutics liegt aktuell bei 19,66 € und damit knapp über dem 52-Wochen-Tief von 19,49 €, das erst am 20. März erreicht wurde.

In seinem jüngsten Finanzbericht verzeichnete Summit Therapeutics einen Non-GAAP-Nettoverlust von 50,2 Millionen Dollar für das vierte Quartal, was nahezu einer Verdoppelung des Verlusts gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz dieses Rückschlags spiegelt die Wertentwicklung der Aktie mit einem Anstieg von 447% im vergangenen Jahr das starke Vertrauen der Investoren wider. Diese bemerkenswerte Volatilität zeigt sich auch in der annualisierten 30-Tage-Volatilität von fast 64%.

Aktienoptionen für neue Mitarbeiter

Um Spitzentalente anzuziehen und zu halten, hat Summit Therapeutics am 17. März Aktienoptionen an sieben neue Mitarbeiter vergeben. Diese vom Vergütungsausschuss genehmigten Optionen ermöglichen den Kauf von bis zu 147.500 Aktien zu einem Preis von 20,13 US-Dollar pro Aktie. Durch diese Maßnahme werden die Interessen der Mitarbeiter mit der Unternehmensleistung in Einklang gebracht.

Das Biopharma-Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Weiterentwicklung von Ivonescimab durch klinische Studien und plant für 2024 eine länderübergreifende Spätstudie. Die strategischen Kooperationen und finanziellen Initiativen positionieren Summit Therapeutics gut, um wesentliche ungedeckte Bedürfnisse in der Onkologie anzugehen. Trotz des aktuellen Kursniveaus, das mehr als 12% unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,36 € liegt, deuten die jüngsten Entwicklungen auf fortgesetzte Investitionen in die Forschungs- und Entwicklungspipeline hin.

