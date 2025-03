Der Halbleiterspezialist verzeichnet beeindruckende finanzielle Fortschritte mit 125% Gewinnsteigerung und festigt seine Position direkt hinter Branchenführer Broadcom.

Rambus verzeichnet nach dem Tief im September 2024 eine deutliche Erholung. Die Aktie schloss am Freitag bei 52,68 Euro, was einem Anstieg von 5,38% innerhalb der letzten Woche entspricht. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief: Mit einem Plus von über 54% hat sich der Kurs seit dem Tiefstand bei 34,14 Euro im September erheblich verbessert. Allerdings liegt der aktuelle Wert mit einem Minus von knapp 20% noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 65,70 Euro, das im Februar dieses Jahres erreicht wurde.

Im jüngsten Quartalsbericht präsentierte Rambus beeindruckende Zahlen. Der Gewinn pro Aktie stieg um 125% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - eine deutliche Steigerung gegenüber der 35%-igen Erhöhung im Vorquartal. Auch beim Umsatz konnte das Unternehmen zulegen: Nach einem Plus von 10% im vorherigen Quartal verzeichnete Rambus nun einen Anstieg von 38%. Diese Zahlen unterstreichen die solide Finanzlage und betriebliche Effizienz des Halbleiterspezialisten.

Technische Indikatoren zeigen positive Entwicklung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Rambus weist mit dem aktuellen Wert von 70,8 auf eine starke Marktposition hin. Die hohe Volatilität von 57,72% (annualisiert über 30 Tage) verdeutlicht jedoch die Schwankungsanfälligkeit der Aktie. Trotz des jüngsten Kursrückgangs von 17,20% über den letzten Monat liegt die Aktie mit 6,40% noch über ihrem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen intakten langfristigen Aufwärtstrend hindeutet.

In der Halbleiterbranche positioniert sich Rambus weiterhin stark und rangiert direkt hinter dem Branchenriesen Broadcom. Diese Platzierung spiegelt die Wettbewerbsfähigkeit und den Einfluss des Unternehmens im Halbleitersektor wider. Die kontinuierliche Verbesserung des Relative-Strength-Ratings von 69 im Dezember 2024 auf 77 und schließlich auf 85 im Januar 2025 deutet auf eine zunehmende Marktführerschaft und überdurchschnittliche Performance im Vergleich zu Wettbewerbern hin. Statistisch gesehen erzielen Aktien mit einem RS-Rating über 80 häufig überdurchschnittliche Gewinne, was Rambus in eine günstige Position für potentielles Wachstum bringt.

