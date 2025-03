Metall Zug AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Zug, 24. März 2025 - Metall Zug (SIX: METN) veröffentlicht das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 Erfolgreicher Start des Joint Ventures SteelcoBelimed mit positivem Nettoergebnis im ersten Jahr; Transaktion führte zu Gewinn von CHF 66.6 Mio.

Haag-Streit startet ihre Produktoffensive mit der Einführung des neuen Operationsmikroskops Metis

Strategische Fokussierung auf die Ophthalmologie unterstrichen durch den Antrag, Sandrine Zweifel, stellvertretende Leiterin der Augenklinik am Universitätsspital Zürich, als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen

Nettoerlös von CHF 283.4 Mio. (2023: CHF 494.7 Mio.); Devestitionseffekt Belimed CHF -166.4 Mio.; negativer Währungseffekt -0.8%; organischer Rückgang -8.3%

EBIT CHF 58.0 Mio. (2023: CHF 30.1 Mio.), inklusive Gewinn aus dem Zusammenschluss von Belimed und Steelco von CHF 66.6 Mio. und anteiliges Ergebnis der strategischen Beteiligungen von CHF 3.1 Mio. (2023: CHF 17.0 Mio.)

Dividendenantrag: CHF 2.00 pro Namenaktie Serie A und CHF 20.00 pro Namenaktie Serie B Metall Zug Gruppe Die Metall Zug Gruppe erreichte einen bedeutenden Meilenstein in ihrer strategischen Transformation mit dem erfolgreichen Vollzug des Joint Ventures mit Miele im Juni 2024, wodurch die neu gegründete SteelcoBelimed ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen konnte. SteelcoBelimed ist die Nummer drei unter den Anbietern von Washern und Sterilisatoren auf dem globalen Markt und strebt mittelfristig eine EBIT-Marge von 10% an. Metall Zug bleibt an dem kombinierten Unternehmen beteiligt und hält einen Anteil von 33%. "Bei Haag-Streit sehen wir die ersten vielversprechenden Ergebnisse unserer Investitionen in neue Produkte und Innovationen." Matthias Rey, CEO der Metall Zug AG Bei Haag-Streit tragen die in den letzten Jahren systematisch erhöhten Investitionen in Forschung und Entwicklung erste Früchte und ermöglichten es Haag-Streit, im Jahr 2024 zwei neue Produkte erfolgreich auf dem Markt zu lancieren - das Imaging Modul IM 910-3D und das neue hochwertige Operationsmikroskop Metis. Mit Metis bleibt Haag-Streit eine starke Akteurin in der Augenchirurgie. Als Ergebnis der fortlaufenden Investitionen in Innovationen wird Haag-Streit in den kommenden Monaten und Jahren mehrere neue Technologien und Produkte auf den Markt bringen. Um den strategischen Fokus von Metall Zug auf den Bereich Ophthalmologie zu unterstreichen, wird der Generalversammlung vom 9. Mai 2025 die Wahl von Sandrine Zweifel als zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Sandrine Zweifel ist stellvertretende Klinikdirektorin der Augenklinik am Universitätsspital Zürich, Schweiz. Neben ihrer Forschung auf dem Gebiet der bildgebenden Diagnostik ist sie als Retina-Spezialistin auch klinisch tätig. Die Metall Zug Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Nettoerlös von CHF 283.4 Mio. (2023: CHF 494.7 Mio.). Die am 7. Juni 2024 abgeschlossene Dekonsolidierung von Belimed Infection Control und Belimed Life Science führte zu einem Umsatzrückgang von CHF -166.4 Mio., während der organische Umsatzrückgang auf eine schwächere Entwicklung in den Geschäftsbereichen Medical Devices und Infection Control zurückzuführen ist. Der EBIT (inklusive des anteiligen Ergebnisses der strategischen Beteiligungen) stieg auf CHF 58.0 Mio. (2023: CHF 30.1 Mio.), massgeblich beeinflusst durch den Gewinn von CHF 66.6 Mio. aus dem Zusammenschluss von Belimed mit Steelco. Dem standen niedrigere Betriebsergebnisse der operativen Gesellschaften sowie tiefere anteilige Erträge aus den strategischen Beteiligungen gegenüber, welche durch die nachlassende Investitionsbereitschaft der Kunden und dem generell schwierigen globalen Wirtschaftsumfeld im Jahr 2024 beeinflusst waren. Das Konzernergebnis belief sich auf CHF 52.8 Mio. (2023: CHF 26.1 Mio.) und der operative Cashflow erreichte CHF 2.8 Mio. (2023: CHF 9.5 Mio.). Die Eigenkapitalquote stieg auf 76.8 % (31. Dezember 2023: 75.5 %). Strategie zur Wertsteigerung des einzigartigen Beteiligungsportfolios auf Kurs Die Strategie der Metall Zug Gruppe, den Wert ihres Beteiligungsportfolios zu steigern, wird mit der Weiterentwicklung von Haag-Streit als eine führende Anbieterin in der ophthalmologischen Diagnostik und der Entwicklung des Immobilienportfolios in Zug, Schweiz, mit dem Tech Cluster Zug konsequent weiterverfolgt. Darüber hinaus wird die Gruppe weiterhin strategische Ankerinvestitionen in Schweizer Small Cap Industrieunternehmen halten und diese dabei unterstützen, ihr volles Potenzial als Marktführer zu realisieren. Trotz des konjunkturell bedingten Rückgangs der Aktienkurse von V-ZUG und Komax, ist Metall Zug vom langfristigen Wachstums- und Wertsteigerungspotenzial beider Unternehmen überzeugt. Geschäftsbereich Medical Devices - Haag-Streit Gruppe Haag-Streit ist ein international tätiges Medizinaltechnikunternehmen, das innovative Geräte und Gesamtlösungen für die ophthalmologische Diagnostik, die Mikrochirurgie und die Ausbildung von Augenspezialisten entwickelt, produziert und vertreibt. Mio. CHF 2024 2023 ? Nettoerlös 167.6 178.3 -6.0% Betriebsergebnis (EBIT) 1.1 15.2 -92.9% EBIT-Marge in % 0.7 8.5 -780bp Forschung und Entwicklung (F&E) -27.3 -25.1 +8.7% Betriebsergebnis (EBIT) exkl. F&E 28.4 40.3 -29.5% EBIT-Marge exkl. F&E in % 17.0 22.6 -560bp

Die rückläufige Umsatzentwicklung spiegelt eine allgemeine Investitionszurückhaltung in Kernmärkten von Haag-Streit wider. Die Ankündigung und Markteinführung des neuen innovativen Operationsmikroskops Metis dämpfte kurzfristig die Nachfrage nach dem Vorgängermodell - ein erwarteter Effekt im Zuge der Produktumstellung, der sich mit der erfolgreichen Etablierung des neuen Modells umkehren wird. Auch im Bereich der Schulungssysteme (Simulation) führte das aussergewöhnlich starke Vorjahr zu einer hohen Vergleichsbasis, sodass trotz intensiver Marktbearbeitung ein Nachfragerückgang zu verzeichnen war. Gleichzeitig hat Haag-Streit konsequent an ihren langfristigen strategischen Zielen festgehalten. Die EBIT-Marge vor Investitionen in F&E verringerte sich von 22.6 % auf 17.0 %, beeinflusst durch den Umsatzrückgang, den veränderten Produktmix und trotz gezielter Effizienzmassnahmen. Dennoch wurden die Investitionen in F&E bewusst weiter auf CHF 27.3 Mio. erhöht (2023: CHF 25.1 Mio.). Diese Investitionen unterstreichen das Engagement für Produkteinnovationen und -erweiterungen, um zukünftiges Wachstum zu sichern. Obwohl diese strategischen Investitionen in Kombination mit den aktuellen Marktbedingungen zu einem reduzierten EBIT geführt haben, ist Haag-Streit überzeugt, dass damit die Basis für eine überproportionale Performance in einem sich erholenden Marktumfeld gelegt wurde. Haag-Streit sieht die aktuelle Phase als Investition in die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und ist zuversichtlich, dass die langfristigen Ziele durch diese strategischen Entscheidungen gestärkt werden. Geschäftsbereich Technologiecluster & Infra Der Geschäftsbereich ist verantwortlich für die industrielle Entwicklung des Areals in Zug Nord sowie für den Aufbau des Tech Cluster Zug (TCZ) und für weitere Infrastrukturprojekte. Ziel des Mehrgenerationenprojekts ist es, einen lebenswerten und lebendigen Teil in der Stadt Zug zu erschaffen. Mio. CHF 2024 2023 ? Nettoerlös 0.1 19.6 -99.5% Betriebsergebnis (EBIT) 2.9 5.2 -44.6% EBIT-Marge in % n/a n/a n/a

Der Nettoerlös des Vorjahres enthielt CHF 19.6 Mio. aus dem Verkauf von technischen Anlagen an ein nahestehendes Unternehmen, was zu einem EBIT-Beitrag von CHF 2.2 Mio. führte. Unter Ausschluss dieses Sondereffektes verblieb der EBIT auf Vorjahresniveau. Die Entwicklung der Immobilienprojekte, des Arealnetzes und der Infrastruktur schreitet planmässig voran und der Geschäftsbereich investierte CHF 25.2 Mio. (2023: CHF 18.5 Mio.) in die laufenden Projekte. Das Projekt SHL-Südtor, neuer Hauptsitz und Produktionsstandort von SHL-Medical, macht gute Fortschritte - der Grundstein wurde im Mai 2024 gelegt. Der Bebauungsplan für das Projekt "Pi", ein 80 Meter hohes Holzhochhaus, das vor allem bezahlbaren Wohnraum bieten wird, wurde vom Zuger Stadtrat in zweiter Lesung im September 2024 einstimmig genehmigt. Am 9. Februar 2025 bestätigte das Zuger Stimmvolk in einer Referendumsabstimmung den Bebauungsplan mit 70.8% der Stimmen. Für das Projekt CreaTower I, das neue Bürogebäude der VZ Depotbank, wurde die Baueingabe eingereicht. Investments & Corporate Das Berichtssegment Investments & Corporate umfasst die Metall Zug AG, die Gehrig Group AG, Belimed Life Science (bis 7. Juni 2024) sowie die strategischen Beteiligungen an V-ZUG (30%), Komax (25%) und SteelcoBelimed (33%). Mio. CHF 2024 2023 ? Nettoerlös 49.1 117.3 -58.1% Betriebsergebnis (EBIT) 57.9 13.0 344.2% EBIT-Marge in % 117.9 11.1 10685bp

Der Umsatz liegt aufgrund der Dekosolidierung von Belimed Life Science per 7. Juni 2024 unter Vorjahr. Die deutliche Steigerung des EBIT im Vergleich zum Vorjahr ist hauptsächlich auf den Gewinn aus dem Zusammenschluss von Belimed und Steelco in Höhe von CHF 66.6 Mio. zurückzuführen. Das anteilige Ergebnis von CHF 3.1 Mio. (2023: CHF 17.0 Mio.) aus den strategischen Beteiligungen ist im EBIT enthalten und setzt sich aus den folgenden Beträgen zusammen: V-ZUG (30%) Komax (25%) SteelcoBelimed (33%) Total Mio. CHF 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Anteiliges Nettoergebnis* 5.7 3.1 -4.1 13.9 1.5 n/a 3.1 17.0

*einschliesslich Anpassungen des Vorjahres Gehrig Group ist eine führende Anbieterin von Geschirrspülern, thermischen Geräten und Reinigungsmitteln sowie dem dazugehörigen Service für die Gastronomie und Hotellerie in der Schweiz. Im Jahr 2024 sah sich die Gehrig Group mit anspruchsvollen Marktbedingungen konfrontiert, da die Schweizer Gastronomiebranche unter Druck stand und im Gesundheitswesen Kosteneinsparungen vorgenommen wurden. Der Umsatz ging auf CHF 33.7 Mio. zurück (2023: CHF 35.4 Mio.). Zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Produktlinie "Ariane", der Einstellung der Sparte "Kaffee" sowie Investitionen in Digitalisierungsprojekte führten zu einem negativen EBIT. Eines der Highlights des Jahres 2024 war die Einführung der neuen Geschirrspülerserie "Ariane", die eine effizientere Nutzung von Frischwasser und Reinigungsmitteln ermöglicht. Darüber hinaus wurde ein erweitertes Mietmodell eingeführt, das die Kreislaufwirtschaft unterstützt. Strategisch zielt die Gehrig Group darauf ab, ihre Service-Exzellenz, ihre operative Effizienz und ihre Position als Schweizer Service-Marktführer zu stärken. Das Unternehmen verfolgt eine strategische Fokussierung und Digitalisierungsinitiativen, um nachhaltige Profitabilität zu erreichen. Nachhaltigkeit / ESG Seit der Implementierung hat Metall Zug im Rahmen ihres starken Engagements für Nachhaltigkeit rund CHF 5.4 Mio. in den internen Greenhouse Gas Fund investiert. Per Ende 2024 verfügte der Fonds über Mittel in Höhe von rund CHF 3.0 Mio., wovon rund CHF 2.0 Mio. für die Unterstützung bereits gesprochener gruppenweiter Nachhaltigkeitsprojekte vorgesehen sind, die sich auf die Förderung der Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und die CO 2 -Reduktion konzentrieren. Alle damit verbundenen Initiativen machen gute Fortschritte und erzielen eine positive Wirkung. Der Fokus liegt auf Projekten der Kreislaufwirtschaft, die auch weiterhin die Eckpfeiler der Reduktionsstrategie sein werden. Im Jahr 2024 gelang es den Gruppengesellschaften von Metall Zug, den CO 2 -Fussabdruck um insgesamt 14% bzw. 461 Tonnen zu reduzieren (Scope 1 & 2). Metall Zug zeigt nun einen CO 2 -Reduktionspfad auf, demzufolge die Gruppe ihren Fussabdruck bis 2030 um 25% reduzieren wird. Antrag Dividendenausschüttung und Einlage in den Greenhouse Gas Fund Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 9. Mai 2025 eine unveränderte Bardividende von brutto CHF 2.00 je Namenaktie Serie A und von brutto CHF 20.00 je Namenaktie Serie B. Zusätzlich wir der Verwaltungsrat, im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie beantragen, einen Betrag von CHF 450'000 (entsprechend 5 % der vorgeschlagenen Dividendenausschüttung) in den Greenhouse Gas Fund zu Lasten der Jahresrechnung 2025 einzuzahlen. Ausblick Für 2025 zeichnet sich ab, dass die Zurückhaltung im Markt bestehen und die politische Situation weiterhin angespannt bleiben wird. Diese Unsicherheiten führen zu einer sehr eingeschränkten Sicht auf die kommenden Entwicklungen, weshalb eine detaillierte Prognose für das Jahr 2025 derzeit nicht möglich ist. Trotz dieser Herausforderungen ist Metall Zug vom mittel- und langfristigen Wachstumspotenzial seiner Geschäftsbereiche und Beteiligungen überzeugt. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Innovationen und stellt sicher, dass alle Bereiche strategisch gut aufgestellt sind, um den nächsten wirtschaftlichen Aufschwung optimal zu nutzen. Schlüsselzahlen Metall Zug Gruppe Jegliche in dieser Mitteilung erwähnten Währungs-, Devestitions- und Akquisitionseffekte sowie weitere Sondereffekte werden im Geschäftsbericht detailliert erläutert. Bilanz Aktiven Passiven Mio. CHF 31.12.2024 31.12.2023 Mio. CHF 31.12.2024 31.12.2023 Umlaufvermögen 129.5 236.8 Kurzfr. Fremdkapital 127.2 150.2 Davon flüssige Mittel 17.1 29.6 Langfr. Fremdkapital 19.4 18.7 Sachanlagen 168.7 169.6 Fremdkapital 146.6 168.8 Finanzanlagen 333.0 279.2 Eigenkapital 486.4 520.0 Immaterielle Anlagen 1.7 3.4 in % der Bilanzsumme 76.8% 75.5% Anlagevermögen 503.4 452.1 Total Aktiven 633.0 688.9 Total Passiven 633.0 688.9

Erfolgsrechnung Mio. CHF 2024 2023 Nettoerlös 283.4 494.7 Operatives Ergebnis 54.9 13.1 in % des Nettoerlöses 19.4% 2.7% Betriebsergebnis (EBIT) 58.0 30.1 Finanzergebnis -0.3 0.9 Ergebnis vor Steuern 57.6 31.1 Konzernergebnis 52.8 26.1 in % des Nettoerlöses 18.6% 5.3% Mitarbeitende (FTE) 983 2'224

Konzerngeldflussrechnung Mio. CHF 2024 2023 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 2.8 9.5 Geldfluss aus Investitionstätigkeit -53.5 -16.4 Davon Investitionen (ohne Finanzanlagen, M&A) -33.9 -36.2 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 37.4 6.9

