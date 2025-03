Der deutsche Elektroflugzeughersteller Lilium befindet sich in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten und hat im Februar 2025 zum zweiten Mal Insolvenz angemeldet. Diese Entwicklung wirft Fragen zur Zukunft des Unternehmens in der sich schnell entwickelnden Luftmobilitätsbranche auf. Liliums Aktie notierte zuletzt bei 0,07 € und bewegt sich damit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, was angesichts der aktuellen Unternehmenssituation bemerkenswert ist.

Trotz der Zusage eines Investorenkonsortiums über 200 Millionen Euro zur Rettung des Unternehmens konnten diese Mittel letztendlich nicht gesichert werden. Dieser Engpass führte zur Einstellung des Betriebs und zur Entlassung von rund 1.000 Mitarbeitern. Die außergewöhnlich hohe Volatilität der Aktie von 142,33% in den letzten 30 Tagen spiegelt die Unsicherheit bezüglich der Zukunftsaussichten des Unternehmens wider.

Technische und operative Herausforderungen

Liliums Bestreben, Elektroflugzeuge mit vertikaler Start- und Landefähigkeit (eVTOL) zu entwickeln, stieß auf zahlreiche Hindernisse. Das Unternehmen kämpfte mit komplexen technischen Anforderungen und finanziellen Einschränkungen. Obwohl Lilium Bestellungen für 106 Flugzeuge und weltweit 600 Vorbestellungen sichern konnte, reichte dies nicht aus, um die Herausforderungen zu bewältigen.

Die Insolvenz von Lilium unterstreicht die finanziellen und technischen Schwierigkeiten, die mit dem aufstrebenden eVTOL-Markt verbunden sind. Während Wettbewerber wie Joby und Archer erhebliche Fortschritte verzeichnen konnten, verdeutlicht Liliums Erfahrung die Komplexität, innovative Luftmobilitätslösungen zur Marktreife zu bringen. Der aktuelle Kurs liegt zwar etwa 12% über dem 52-Wochen-Tief von 0,06 €, doch ohne eine nachhaltige Finanzierungslösung bleibt die Zukunft des deutschen Luftmobilitätspioniers ungewiss.

