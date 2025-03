Nach der turbulenten Vorwoche zeigt sich der deutsche Leitindex DAX zu Wochenbeginn wieder erholt und klettert über die psychologisch wichtige Marke von 23.000 Punkten. Unter den Gewinnern befindet sich auch das Traditionsunternehmen Siemens, dessen Aktie von der allgemeinen Markterholung profitiert. Anleger richten ihren Blick dabei weiterhin auf zwei wesentliche Faktoren: zum einen das kürzlich beschlossene deutsche Finanzpaket, zum anderen die erwartete Wirtschaftspolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Beide Entwicklungen könnten für den Technologiekonzern von entscheidender Bedeutung sein, da sowohl die Investitionen in die deutsche Infrastruktur als auch mögliche protektionistische Maßnahmen in den USA das operative Geschäft beeinflussen dürften. Nach dem jüngsten Rekordstand des DAX am vergangenen Dienstag hatten viele Anleger Gewinne mitgenommen, was zu einem Wochenverlust von knapp einem halben Prozent führte. Der Münchener Konzern konnte sich diesem Trend jedoch weitgehend entziehen und zeigt sich zum Wochenauftakt besonders robust.

Technologieaktie mit Potenzial

Für den Industriekonzern Siemens bleibt die Marktsituation trotz der zuletzt volatilen Handelswoche vielversprechend. Als eines der Schwergewichte im DAX wirkt sich die Performance des Unternehmens maßgeblich auf die Entwicklung des deutschen Leitindex aus. Experten sehen gerade in der Kombination aus Digitalisierungsexpansion und Infrastrukturprojekten Wachstumspotenzial für den Konzern. Der große Verfallstag an den Terminbörsen zum Wochenabschluss hatte zwar für zusätzliche Schwankungen gesorgt, doch mit dem positiven Start in die neue Handelswoche richtet sich der Fokus wieder auf die fundamentalen Faktoren. Die technologische Ausrichtung des Konzerns könnte sich in den kommenden Monaten als Vorteil erweisen, insbesondere wenn die angekündigten Investitionsprogramme in Deutschland und weltweit tatsächlich umgesetzt werden.

