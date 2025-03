Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding strebt einen deutlichen Wachstumsschub bis zum Jahr 2030 an und hat dafür ein ambitioniertes Investitionspaket angekündigt. Das im SDAX notierte Unternehmen aus Bergisch-Gladbach plant, rund 500 Millionen Euro in Zukäufe zu investieren, um den Umsatz auf etwa 3 Milliarden Euro zu steigern - nahezu eine Verdoppelung des aktuellen Geschäftsvolumens. Gleichzeitig soll das operative Ergebnis auf mehr als 330 Millionen Euro anwachsen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Vorstand mit einem Umsatz zwischen 1,75 und 1,85 Milliarden Euro, nach 1,72 Milliarden im Vorjahr. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen wird zwischen 150 und 175 Millionen Euro erwartet, wobei im Vorjahr 153,7 Millionen Euro erzielt wurden. Die Indus-Aktie reagierte positiv auf diese Ankündigungen und legte im XETRA-Handel um knapp zwei Prozent zu. Das Papier konnte seit Jahresbeginn bereits ein Plus von etwa einem Drittel verzeichnen, nachdem es im vergangenen Jahr eine Schwächephase durchlaufen hatte.

Internationale Expansion und stabile Dividende

Ein wesentlicher Bestandteil der neuen Wachstumsstrategie ist die geplante Expansion über die deutschen Grenzen hinaus. Der auf mittelständische Beteiligungen spezialisierte Konzern möchte künftig auch in Europa Wachstumsunternehmen akquirieren, während Ergänzungskäufe weltweit in Betracht gezogen werden. Damit erweitert Indus seinen bisherigen Fokus deutlich. Für die Aktionäre gibt es unterdessen positive Nachrichten in Form einer stabilen Dividendenausschüttung: Trotz eines leichten Rückgangs des Jahresgewinns von 56,1 auf 54,7 Millionen Euro schlägt der Vorstand eine unveränderte Dividende von 1,20 Euro je Aktie vor. Zudem hat das Unternehmen seine Finanzkennzahlen angepasst, um einen klareren Blick auf die operative Kernleistung zu ermöglichen. Die neuen Kennzahlen eliminieren den Einfluss von Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation sowie von Wertminderungen, die im vergangenen Jahr das Ergebnis belastet hatten.

