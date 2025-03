Die Aktien des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall verzeichneten am Montag einen deutlichen Kursanstieg von 2,72 Prozent und wurden bei 1.340,50 Euro gehandelt. Hintergrund dieser positiven Entwicklung sind Berichte über mögliche Übernahmepläne der Rüstungssparte des italienischen Nutzfahrzeugherstellers Iveco. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg führt Iveco Gespräche mit potenziellen Käufern, darunter auch dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo, der gemeinsam mit seinem Partner Rheinmetall ein Angebot in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro abgeben könnte.

Rheinmetall und Leonardo unterhalten bereits ein Gemeinschaftsunternehmen mit Hauptsitz in Rom, an dem beide Unternehmen jeweils 50 Prozent der Anteile halten. Die Kooperation wurde im vergangenen Oktober bekanntgegeben und zielt darauf ab, Schützenpanzer, Kampfpanzer sowie spezielle Brückenlegefahrzeuge zu produzieren. Eine Übernahme der Iveco-Rüstungssparte würde die Position dieses Joint Ventures im europäischen Verteidigungsmarkt erheblich stärken und könnte angesichts der steigenden Verteidigungsausgaben in Europa, insbesondere in Deutschland, strategisch vorteilhaft sein.

Zunehmende Bedeutung europäischer Rüstungswerte

Die positive Kursentwicklung von Rheinmetall steht im Einklang mit dem allgemeinen Aufwärtstrend europäischer Rüstungsaktien. Das wachsende Interesse an diesem Sektor spiegelt sich auch in der Einführung des ersten ETF mit Fokus auf die europäische Verteidigungsindustrie wider, der kürzlich vom Londoner ETF-Anbieter Wisdomtree Europe aufgelegt wurde. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Verteidigungsbranche als Anlageklasse in Europa. Auch institutionelle Investoren zeigen verstärktes Interesse an Rheinmetall, wie jüngste Stimmrechtsmitteilungen belegen. So hat Morgan Stanley seine Beteiligung an Rheinmetall durch verschiedene Finanzinstrumente auf insgesamt 5,11 Prozent ausgebaut, was das Vertrauen internationaler Finanzinstitute in die Zukunftsaussichten des Unternehmens verdeutlicht und den Aktienkurs zusätzlich unterstützt.

