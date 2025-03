Die Douglas AG verzeichnet aktuell Kursverluste an der Frankfurter Börse. Der Wert des führenden europäischen Schönheitseinzelhändlers notierte zuletzt bei 10,86 Euro, was einem Rückgang von 29 Cent entspricht. Damit entwickelt sich die Aktie schwächer als der Gesamtmarkt, gemessen am SDAX, in dem Douglas gelistet ist. Diese negative Entwicklung reiht sich ein in einen längerfristigen Abwärtstrend des Papiers. Seit dem Börsengang vor einem Jahr, bei dem die Aktie zu einem Ausgabepreis von 26 Euro platziert wurde, hat sich der Kurs mittlerweile mehr als halbiert. Besonders bemerkenswert: Der Ausgabepreis wurde im Handel sofort unterboten und konnte seitdem nie wieder erreicht werden. Eine kürzlich veröffentlichte Gewinnwarnung verstärkte den Druck auf den Aktienkurs zusätzlich und trug maßgeblich zur aktuellen Kurshalbierung bei.

Managementboard lädt zur Investorenkonferenz

In diesem herausfordernden Marktumfeld kündigte die Douglas Group, die sich als Nummer eins im Omnichannel-Premiumbeauty-Segment in Europa positioniert, eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren an. Das Management-Board wird am 24. März 2025 um 15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit für Fragen zur Verfügung stehen. Interessierte Teilnehmer müssen sich vorab für die Konferenz registrieren. Die Douglas Group, die neben der Hauptmarke Douglas auch die Marken NOCIBÉ, Parfumdreams und Niche Beauty betreibt, verfügt über ein Netzwerk von rund 1.880 Filialen in Europa und einen starken Online-Vertrieb. Im Geschäftsjahr 2023/2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von etwa 4,5 Milliarden Euro und beschäftigte rund 19.200 Mitarbeiter. Die Strategie "Let it Bloom" fokussiert sich auf die Stärkung der Omnichannel-Positionierung und die kontinuierliche Verbesserung des Kundenerlebnisses.

