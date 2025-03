Apple verstärkt sein Engagement in China mit einem neuen Fonds für saubere Energie im Wert von 720 Millionen Yuan (etwa 99,22 Millionen Dollar). Diese Ankündigung erfolgte während des Besuchs des Unternehmenschefs in Peking und unterstreicht die Bedeutung des chinesischen Marktes für den Technologiegiganten. Der Fonds ist Teil einer umfassenderen Initiative, die darauf abzielt, die gesamte Lieferkette des Konzerns bis 2030 auf erneuerbare Energien umzustellen. China bleibt nicht nur ein wichtiger Absatzmarkt für den Konzern, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in dessen Lieferketten und gilt als bedeutende Innovationsquelle.

Produktionssteigerung als Reaktion auf drohende Handelskonflikte

Währenddessen warnen Analysten von Morgan Stanley, dass die höher als erwartete iPhone-Produktion im ersten Quartal nicht auf eine gestiegene Verbrauchernachfrage zurückzuführen ist. Vielmehr handelt es sich um eine strategische Maßnahme zur Abfederung möglicher Auswirkungen von US-chinesischen Zöllen. Die Finanzexperten haben ihre Schätzung für die iPhone-Produktion im ersten Quartal um 2 Millionen Einheiten auf insgesamt 50 Millionen erhöht, was 53 Millionen Auslieferungen für das Quartal impliziert - 2,5 Millionen über den allgemeinen Markterwartungen. Für das zweite Quartal prognostizieren sie vorläufig eine Produktion von 41 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 5 Prozent im Jahresvergleich, aber einem saisonalen Rückgang von 18 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Produktion nach dem vorübergehenden, zollbedingten Anstieg wieder auf ein normales Niveau zurückkehrt. Abseits der iPhone-Produktion verzeichnet der App Store des Unternehmens ein starkes Umsatzwachstum von 11 Prozent im Jahresvergleich für den laufenden März und einen Anstieg von 13,7 Prozent für das gesamte Quartal.

