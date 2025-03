Die DHL Group (ehemals Deutsche Post) verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg im Börsenhandel, entgegen dem allgemeinen Markttrend. Am Vormittag kletterte die Aktie im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 41,49 Euro, während am Mittag der Kurs weiter nordwärts tendierte und sich um 1,2 Prozent auf 41,45 Euro verteuerte. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Höchststand von 41,73 Euro. Besonders beachtenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund eines insgesamt schwachen Handelstages, an dem sowohl der DAX als auch der Euro STOXX 50 im Minus schlossen. Der Logistikkonzern demonstriert damit relative Stärke im aktuellen Marktumfeld, obwohl der Kurs noch immer 6,80 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 44,27 Euro liegt, welches am 6. März 2025 erreicht wurde. Vom 52-Wochen-Tief (33,03 Euro vom 14. Januar 2025) ist die Aktie derzeit etwa 20 Prozent entfernt, was auf eine solide Erholung in den letzten Monaten hindeutet. Insgesamt wurden im bisherigen Handelsverlauf über 500.000 Aktien der DHL Group zum Kauf oder Verkauf angeboten, was auf ein reges Handelsinteresse schließen lässt.

Positive Geschäftszahlen stützen Kursentwicklung

Die jüngsten Quartalsergebnisse untermauern die positive Kursentwicklung. In seinem letzten Geschäftsbericht präsentierte der Logistikkonzern einen Gewinn von 0,95 Euro je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,83 Euro entspricht. Auch der Umsatz konnte um 6,35 Prozent auf 22,70 Milliarden Euro zulegen. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 3,14 Euro je Aktie. Zudem dürfte die Dividende von 1,85 Euro im Jahr 2023 auf voraussichtlich 1,90 Euro im laufenden Jahr ansteigen, was für Anleger eine attraktive Renditekomponente darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 46,69 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Die Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen wird für den 8. Mai 2025 erwartet und dürfte weiteren Aufschluss über die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens geben.

