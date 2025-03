Der Immobilienportal-Betreiber setzt seinen Aktienrückkauf konsequent fort und erwirbt knapp 19.000 Anteile bei gleichzeitig schwankender, aber insgesamt positiver Kursentwicklung.

Die Scout24 SE hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms in der Woche vom 17. bis 21. März 2025 insgesamt 18.981 eigene Aktien erworben. Wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte, wurden die Käufe zu einem gewichteten Durchschnittspreis zwischen 96,94 und 98,52 Euro pro Aktie über die Handelsplattform XETRA getätigt. Seit Beginn des Aktienrückkaufprogramms am 26. September 2024 hat Scout24 damit insgesamt 539.239 eigene Aktien zurückgekauft. Der Rückkauf erfolgt auf Grundlage der am 23. September 2024 veröffentlichten Bekanntmachung gemäß den europäischen Regularien und wird ausschließlich über die Börse durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausgeführt.

Aktie zeigt wechselhafte Tendenz bei starkem Jahresverlauf

Die Scout24-Aktie präsentierte sich in den letzten Handelstagen mit wechselhafter Tendenz. Während das Papier am Vormittag um 0,7 Prozent auf 98,10 Euro zulegen konnte, tendierte es am Mittag mit leichten Abschlägen von 0,1 Prozent bei 97,35 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf zeigt die Aktie jedoch eine bemerkenswerte Entwicklung. Mit einem aktuellen Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 64,45 Euro vom April 2024 verzeichnet das Papier einen Zuwachs von mehr als 30 Prozent. Bis zum Erreichen des 52-Wochen-Hochs von 102,60 Euro, das am 5. März 2025 markiert wurde, fehlen der Aktie aktuell nur etwa 5 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 3,27 Euro je Scout24-Aktie. Die Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 6. Mai 2025 präsentiert.

