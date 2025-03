London (ots) -Eine der ikonischsten Bands unserer Zeit trifft auf die weltweit führende Marke für innovatives Vaping von E-Zigaretten (1): Tokio Hotel und Vuse (2) präsentieren stolz die Vuse x Tokio Hotel Signature Edition - ein streng limitiertes Sammlerstück, das Technologie, Design und exklusive digitale Inhalte in einem einzigartigen multisensorischen Erlebnis vereint. Ab sofort erhältlich, ermöglicht dieses Sammlerstück den Fans, ein Stück Tokio Hotel in ihren Alltag zu integrieren und den Stil sowie die kreative Vision der Band hautnah zu erleben.Mehr als ein Produkt - ein multisensorisches ErlebnisDie Vuse x Tokio Hotel Signature Edition ist weit mehr als nur ein Sammlerstück. Sie enthält von der Band kuratierte digitale Inhalte, die ein intensives Musikerlebnis ermöglichen und eine zusätzliche Dimension des Hörens eröffnen. Diese Edition bringt die kreative Welt von Tokio Hotel auf innovative Weise direkt zu ihrer Community. Im Mittelpunkt stehen zwei Highlights:- Der Vuse Pro Smart im Tokio Hotel-Design: persönlich von der Band gestaltet, vom Farbkonzept bis hin zur Verpackung. Der Vuse Pro Smart überzeugt mit innovativen Features wie "Cloud Control" und "Find my Vape" in der MyVuse App und bietet ein Premium-Vaping-Erlebnis im einzigartigen Tokio Hotel-Style.- Der exklusive Flavour "Honeydew Lime": eine erfrischende Kombination aus süßer Honigmelone und spritziger Limette, die genau den Vibe der Band einfängt.Fans konnten den Flavour aktiv mitgestalten: Bei der Vuse x Tokio Hotel Secret Listening Session 2024 hatten sie die Chance, mitzubestimmen. "Wir wollten etwas kreieren, das unseren Vibe widerspiegelt - umso cooler, dass wir unsere Fans in den Prozess einbinden konnten", sagt Bill Kaulitz, Leadsänger der Band.Eine Partnerschaft, die Community und Band näher zusammenbringtDie Vuse x Tokio Hotel Signature Edition ist der Höhepunkt einer gewachsenen Zusammenarbeit zwischen Tokio Hotel und Vuse, die Kreativität und Fannähe vereint. Bereits 2022 begann die Kooperation mit einem exklusiven Auftaktkonzert in Berlin. 2024 folgte die Secret Listening Session, bei der Fans unveröffentlichte Songs hörten und exklusive Einblicke in den kreativen Prozess der Band erhielten. Jetzt erreicht die Partnerschaft ein neues Level: "Es ist großartig zu sehen, wie aus unserer langjährigen Zusammenarbeit etwas Einzigartiges entstanden ist - ein Produkt, das unseren Stil widerspiegelt und unsere Community verbindet", sagt Georg Listing, Bassist der Band.Exklusives Launch-Event in LondonDer Startschuss für die Vuse x Tokio Hotel Signature Edition fiel gestern Abend bei einem exklusiven Dinner in London. Während eines Tour-Stopps der Band kamen Medienvertreter und ausgewählte Content Creator zusammen, um in intimer Atmosphäre mehr über die Kollaboration zu erfahren. Zwischen Gesprächen über Kreativität, Inspiration und den einzigartigen Flavour hatten die Gäste die Gelegenheit, die Limited Edition hautnah zu erleben.Jetzt erhältlich - aber nur für kurze Zeit!Die Vuse x Tokio Hotel Signature Edition ist ab sofort für 29,95EUR (3) auf vuse.com und in Vuse Inspiration Stores erhältlich - aber nur solange der Vorrat reicht!Über Tokio Hotel:Tokio Hotel ist eine der erfolgreichsten deutschen Bands weltweit. Die Gruppe besteht aus Bill Kaulitz (Gesang), Tom Kaulitz (Gitarre), Georg Listing (Bass) und Gustav Schäfer (Schlagzeug). Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die Band mit Hits wie "Durch den Monsun" und "Automatic" internationale Erfolge gefeiert und zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter MTV Europe Music Awards und über 110 Gold- und Platin-Schallplatten. Bill und Tom Kaulitz sind nicht nur als Musiker bekannt, sondern auch durch ihren erfolgreichen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" sowie ihre Netflix-Serie, deren zweite Staffel bald erscheint.Über Vuse:Vuse steht für premium Design und innovative Flavour-Erlebnisse mit jedem Zug. Kein Tabak, keine Asche, kein Rauchgeruch - ist die führende globale Vaping-Marke (1). Mehr unter www.vuse.com.1 Basierend auf dem Vuse geschätzten Marktanteil (Wertanteil) von Vapour Pods und vorgefüllten Geräten abgeleitet von der unverbindlichen Preisempfehlung im gemessenen Einzelhandel (d.h. dem Gesamtwert der Kategorie E-Zigarette im Einzelhandelsumsatz) in den Hauptmärkten für Vapour: USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Polen und Spanien (Stand Mai 2024).2 Dieses Produkt enthält Nikotin und macht abhängig.3 UVPRückfragen & Kontakt:Luisa SchreiberBrand Pier GmbHMail: luisa.schreiber@brand-pier.comMobil: +49 173 749 6086Original-Content von: British American Tobacco (Germany) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12459/5997786