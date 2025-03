Der Panzergetriebe-Spezialist verzeichnet beachtlichen Kursgewinn nach Index-Aufwertung und reiht sich neben Rüstungselektronik-Unternehmen Hensoldt ein

Die Aktie des Panzergetriebe-Herstellers Renk verzeichnete am Montag einen deutlichen Kursanstieg. Im XETRA-Handel legte das Papier um 3,9 Prozent zu und erreichte 43,65 Euro. Zeitweise kletterte der Kurs sogar bis auf 43,95 Euro, den Tageshöchststand. Seit dem 52-Wochen-Tief von 17,71 Euro im Oktober 2024 hat sich der Wert der Aktie mehr als verdoppelt - ein Plus von beeindruckenden 146,53 Prozent. Allerdings liegt der aktuelle Kurs noch 14,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 49,90 Euro, das im März 2025 erreicht wurde. Das Handelsvolumen war mit über 600.000 gehandelten Aktien ebenfalls beachtlich.

Indexaufstieg als Wachstumstreiber

Der Kursanstieg steht im Zusammenhang mit Renks Aufstieg vom SDAX in den MDAX, der zu Wochenbeginn in Kraft trat. Damit reiht sich das Unternehmen in die Liga der mittelgroßen deutschen Börsenwerte ein und befindet sich nun in Gesellschaft mit dem Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt, der bereits vor zwei Jahren in den MDAX aufgenommen wurde. Neben Renk wurden auch der Vermögensverwalter DWS und der Online-Broker flatexDEGIRO vom Nebenwerte-Index in den MDAX befördert. Im Gegenzug müssen der Finanzdienstleister Hypoport, der Spezialglashersteller Schott Pharma und der Wafer-Hersteller Siltronic in den SDAX absteigen. Analysten haben für Renk ein durchschnittliches Kursziel von 41,38 Euro festgelegt, was unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 0,444 Euro je Aktie, nach 0,30 Euro im Vorjahr.

