Die Schweizer Bank sieht enormes Wachstumspotenzial im Rüstungssektor und hebt besonders den französischen Konzern Thales hervor - sogar über Rheinmetall hinaus.

Die schweizerische Großbank UBS sorgt mit einer bemerkenswerten Kurszielanhebung in der Rüstungsbranche für Aufsehen an den Finanzmärkten. Im Fokus steht dabei besonders der französische Technologie- und Rüstungskonzern Thales, für den die UBS-Analysten eine äußerst optimistische Prognose abgegeben haben. In ihrer jüngsten Einschätzung verdoppelten die Experten das Kursziel für die Thales-Aktie und unterstreichen damit ihre bullische Haltung zum gesamten Verteidigungssektor. Diese positive Bewertung basiert auf dem aktuellen "Superzyklus" in der Rüstungsindustrie, der weltweit für steigende Investitionen in diesem Bereich sorgt.

Wachstumspotenzial übersteigt sogar Rheinmetall

Während Rheinmetall mit einem beeindruckenden Wachstum von 120 Prozent im laufenden Jahr bereits zu den stärksten Performern im DAX zählt, sieht die UBS bei Thales ein möglicherweise noch größeres Potenzial. Der französische Konzern, der führende Systeme und Lösungen für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit entwickelt, profitiert in besonderem Maße von den weltweit steigenden Verteidigungsausgaben. Die UBS-Analysten betonen die zentrale Rolle von Thales in diesem Marktumfeld und prognostizieren eine außergewöhnliche Kursentwicklung. Diese Einschätzung unterstreicht die generell positive Haltung der Schweizer Großbank gegenüber ausgewählten Unternehmen in Wachstumsmärkten, was sich auch in anderen Sektoren wie der Technologiebranche widerspiegelt.

