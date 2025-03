Der Medizintechnikkonzern verzeichnet beeindruckende Quartalszahlen mit Gewinnsteigerung und erweitert gleichzeitig sein Engagement in der Onkologie durch neue Forschungszentren.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich in den letzten Handelstagen weitgehend stabil im XETRA-Handel und pendelte um die 52-Euro-Marke. Im Tagesverlauf bewegte sich das Papier zwischen einem Höchstwert von 52,14 EUR und einem Tagestief von 51,22 EUR. Trotz der aktuellen Marktschwankungen befindet sich die Aktie in einer verhältnismäßig soliden Position. Vom 52-Wochen-Hoch, das am 13. Februar 2025 mit 58,48 EUR markiert wurde, trennt den aktuellen Kurs allerdings noch eine Distanz von knapp 13 Prozent. Positiv zu vermerken ist hingegen der Abstand zum 52-Wochen-Tief vom 31. Oktober 2024, das bei 47,31 EUR lag und somit etwa 8,5 Prozent unter dem gegenwärtigen Niveau.

Die jüngsten Quartalsergebnisse des Medizintechnikkonzerns stimmen zuversichtlich: Im letzten berichteten Quartal zum 30. September 2024 konnte Siemens Healthineers das Ergebnis je Aktie auf 0,55 EUR steigern, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (0,39 EUR) eine deutliche Verbesserung darstellt. Auch beim Umsatz verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Zuwachs von über 22 Prozent auf 6,33 Milliarden EUR. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn pro Aktie von 2,48 EUR und eine Dividende von 1,14 EUR, was eine Erhöhung gegenüber der Ausschüttung des Vorjahres (0,95 EUR) bedeuten würde. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 61,61 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Engagement in der Krebsforschung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Siemens Healthineers ?

In einer bemerkenswerten Entwicklung baut Siemens Healthineers zwei Krebsforschungszentren in Kanada. Dieses Engagement unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens im Bereich der Onkologie und könnte mittelfristig positive Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung haben. Die nächsten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 werden voraussichtlich am 7. Mai 2025 präsentiert und dürften weitere Einblicke in die Geschäftsdynamik des Medizintechnikspezialisten gewähren.

Anzeige

Siemens Healthineers-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens Healthineers-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Siemens Healthineers-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens Healthineers-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens Healthineers: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...