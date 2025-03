Die BVB-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen weiterhin schwach und notierte am Montagnachmittag im XETRA-Handel bei 3,03 EUR, was einem Rückgang von 0,5 Prozent entspricht. Das Wertpapier bewegte sich im Tagesverlauf zwischen 3,03 EUR und 3,06 EUR, wobei das Handelsvolumen bei 5.658 Stück lag. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 4,36 EUR, das am 09.05.2024 erreicht wurde, müsste die Aktie fast 44 Prozent zulegen, um diesen Wert wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief wurde hingegen am 15.01.2025 bei 2,78 EUR markiert, was etwa 8 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beläuft sich auf 0,070 EUR je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,060 EUR darstellt. Für die kommenden Quartalsergebnisse zum dritten Quartal 2025 haben Anleger den 15. Mai im Blick.

Sportliche Misserfolge belasten Kursentwicklung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Borussia Dortmund GmbH ?

Die schwache Börsenperformance des SDAX-Unternehmens spiegelt die sportlichen Herausforderungen wider, mit denen der Verein derzeit kämpft. In der Bundesliga steht die Mannschaft nur auf dem elften Platz, mit zehn Punkten Rückstand auf einen Champions-League-Qualifikationsplatz. Die sportliche Talfahrt schlägt sich auch in den Finanzdaten nieder: Im letzten Quartal erwirtschaftete der BVB einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie - deutlich weniger als die 0,17 EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch der Umsatz sank um 11,06 Prozent auf 137,19 Millionen EUR. Hinzu kommen Spekulationen über mögliche Spielerabgänge im kommenden Sommer, was für zusätzliche Unruhe bei Investoren sorgt. Trotz der aktuellen Schwäche sehen Analysten langfristiges Potenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR ausgerufen. In der Champions League konnte der Verein hingegen ins Viertelfinale einziehen, was einen positiven Aspekt in der laufenden Saison darstellt.

Anzeige

Borussia Dortmund GmbH-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Borussia Dortmund GmbH-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Borussia Dortmund GmbH-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Borussia Dortmund GmbH-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Borussia Dortmund GmbH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...