Die BMW-Aktie zeigte am Montagnachmittag im XETRA-Handel eine positive Entwicklung und konnte um 0,3 Prozent auf 79,40 EUR zulegen. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zeitweise sogar ein Hoch von 81,20 EUR, bevor es sich auf dem aktuellen Niveau stabilisierte. Mit einem Handelsvolumen von 513.377 Aktien war das Interesse der Anleger durchaus vorhanden. Diese Entwicklung kommt zu einem interessanten Zeitpunkt, denn wie aktuelle Marktzahlen belegen, hat die BMW-Gruppe gemeinsam mit Volkswagen den amerikanischen Elektroauto-Hersteller Tesla bei den europäischen Verkaufszahlen im Februar überholt. Während Teslas Elektrofahrzeugverkäufe in 25 EU-Märkten, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 44 Prozent auf unter 16.000 Einheiten sanken, konnte die BMW-Gruppe inklusive der Marke Mini fast 19.000 Elektrofahrzeuge absetzen. Der Marktanteil von Tesla schrumpfte auf 9,6 Prozent - der niedrigste Februar-Wert der letzten fünf Jahre. Experten sehen die Ursachen hierfür in der zunehmenden Konkurrenz im E-Mobilitätssektor und dem Auslaufen des bisherigen Modells des meistverkauften Tesla-Fahrzeugs. Für die BMW-Aktie geben Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 88,25 EUR aus, was weiteres Potenzial nach oben signalisiert.

Finanzielle Aussichten für BMW

Im abgelaufenen Quartal verzeichnete BMW einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie, was allerdings unter dem Vorjahreswert von 3,77 EUR liegt. Auch beim Umsatz musste das Unternehmen einen Rückgang von 15,25 Prozent auf 36,42 Milliarden EUR hinnehmen. Dennoch zeigen sich Experten für das Gesamtjahr 2025 optimistisch und prognostizieren einen Gewinn je Aktie in Höhe von 12,07 EUR. Die Dividendenaussichten bleiben ebenfalls stabil - nach einer Ausschüttung von 4,30 EUR je Aktie im Jahr 2024 rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer leichten Steigerung auf 4,38 EUR. Die nächste Bilanz für das erste Quartal 2025 wird BMW voraussichtlich am 7. Mai vorlegen, was weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Automobilherstellers geben wird.

