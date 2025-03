Der Kryptobörsengigant verhandelt über die Akquisition der Optionshandelsplattform Deribit, während die Unternehmensaktie im NASDAQ um 5,3 Prozent steigt.

Die Coinbase-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg von 5,3 Prozent auf 199,92 USD im NASDAQ-Handel. Zeitweise kletterte das Papier sogar auf 200,91 USD und näherte sich damit seinem Tageshöchststand. Hintergrund dieser positiven Entwicklung sind Berichte über fortgeschrittene Verhandlungen zur Übernahme der Krypto-Optionshandelsplattform Deribit. Laut Brancheninsidern befindet sich dieser potenzielle Milliardendeal bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Ein wesentlicher Anreiz für diese strategische Akquisition scheint die Lizenz von Deribit zu sein, die Coinbase Zugang zum lukrativen Markt für Bitcoin- und Ether-Optionen verschaffen würde. Die Übernahmepläne kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Kryptowährungsmarkt erhebliche Bewegungen verzeichnet, was sich auch auf die Handelsaktivitäten der größten US-Kryptobörse auswirkt.

Finanzielle Aussichten inmitten von Krypto-Volatilität

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Coinbase ?

Trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung liegt die Coinbase-Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 349,74 USD, das am 7. Dezember 2023 erreicht wurde. Dies entspricht einer Differenz von nahezu 75 Prozent zum aktuellen Kursniveau. Bemerkenswert sind die starken Finanzergebnisse des letzten Quartals: Der Gewinn pro Aktie belief sich auf 5,13 USD im Vergleich zu 1,14 USD im Vorjahresquartal, während der Umsatz um beeindruckende 138,17 Prozent auf 2,27 Milliarden USD anstieg. Gleichzeitig verzeichnet der Bitcoin-Markt erhebliche Bewegungen, wobei massive Abflüsse von über hundert Millionen Dollar von Handelsplattformen wie Coinbase für Aufsehen sorgen. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 7,76 USD je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 7. Mai erwartet und könnten weitere Einblicke in die Auswirkungen der aktuellen Marktdynamik auf das Geschäftsmodell des Unternehmens geben.

Anzeige

Coinbase-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Coinbase-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Coinbase-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Coinbase-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Coinbase: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...