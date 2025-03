Der LKW-Hersteller verzeichnet eine bemerkenswerte Kurserholung von 23% über dem Jahrestief, während Analysten trotz Gewinnrückgang optimistisch bleiben.

Die Aktie von Daimler Truck verzeichnete am Montag eine positive Entwicklung im XETRA-Handel. Nach einem Eröffnungskurs von 38,90 EUR gewann das Papier an Dynamik und erreichte zwischenzeitlich einen Tageshöchststand von 39,01 EUR. Im Tagesverlauf wurden über 544.000 Aktien gehandelt, was das anhaltende Interesse der Investoren am Nutzfahrzeughersteller unterstreicht. Bemerkenswert ist die Erholung des Kurses, nachdem die Aktie am 12. September 2024 mit 29,61 EUR ihr 52-Wochen-Tief erreicht hatte. Das aktuelle Kursniveau liegt damit rund 23 Prozent über diesem Tiefpunkt, spiegelt jedoch gleichzeitig eine deutliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 47,46 EUR wider, welches am 3. April 2024 verzeichnet wurde. Für eine Rückkehr zu diesem Höchstwert müsste die Aktie noch einen Kursanstieg von mehr als 22 Prozent verbuchen.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Trotz eines Rückgangs bei den jüngsten Quartalszahlen bleiben Marktbeobachter für die Zukunft von Daimler Truck optimistisch. Das Unternehmen präsentierte am 14. März 2025 die Kennzahlen zum abgelaufenen Jahresviertel, wobei ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR erzielt wurde - ein deutlicher Rückgang gegenüber den 1,48 EUR im Vorjahreszeitraum. Auch beim Umsatz musste der Konzern Einbußen hinnehmen; dieser fiel um 4,01 Prozent auf 14,35 Milliarden EUR. Dennoch setzen Analysten für das Gesamtjahr 2025 ein durchschnittliches Kursziel von 50,56 EUR an, was erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Gewinnprognose je Aktie für das laufende Jahr liegt bei 4,66 EUR, während die erwartete Dividende mit 1,85 EUR leicht unter der Vorjahresausschüttung von 1,90 EUR liegen dürfte. Interessierte Anleger können bereits den 14. Mai 2025 vormerken, wenn Daimler Truck voraussichtlich seinen Quartalsbericht für das erste Quartal 2025 vorlegen wird.

