Die Beteiligungsgesellschaft aus Stuttgart verzeichnet einen Kursanstieg von über 11 Prozent seit November, bleibt jedoch unter dem Jahreshöchstwert vom Frühjahr.

Die Porsche Automobil Holding SE verzeichnete am jüngsten Handelstag eine positive Kursentwicklung. Im XETRA-Handel legten die Papiere der Stuttgarter Beteiligungsgesellschaft um etwa 0,8 Prozent auf 37,65 Euro zu. Zwischenzeitlich kletterte der Kurs sogar auf 38,00 Euro - dem Tageshöchststand, bei dem auch die Handelssession eröffnet wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf rund 217.500 Aktien. Seit dem markanten 52-Wochen-Tief von 33,40 Euro, das die Aktie am 22. November 2024 erreichte, konnte sich der Wert mittlerweile um über 11 Prozent erholen. Allerdings bleibt das Papier deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch: Im April markierte der Anteilsschein noch einen Stand von 52,32 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von nahezu 40 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

Prognosen und Ausblick für Investoren

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Porsche SE ?

Für das Geschäftsjahr 2024 sehen Marktexperten die Porsche Automobil vz-Aktie kritisch. Analysten prognostizieren einen Verlust von etwa 55,58 Euro je Anteilsschein in der Jahresbilanz. Bei der Dividende geben sich Anlageexperten hingegen optimistischer: Nach einer Ausschüttung von 2,56 Euro je Aktie im Vorjahr rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 2,75 Euro. Im Durchschnitt setzen Marktbeobachter das Kursziel bei 38,86 Euro an, was leicht über dem aktuellen Kursniveau liegt. Die nächste Gelegenheit für Anleger, umfassendere Einblicke in die Geschäftsentwicklung zu erhalten, bietet sich am 26. März 2025, wenn die Gewinn- und Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2024 vorgelegt werden sollen. Die entsprechenden Kennzahlen für das dritte Quartal 2024 hatte Porsche Automobil vz bereits Mitte November 2024 veröffentlicht. Bis zur Vorlage der Zahlen für das Schlussquartal 2025 müssen sich Investoren noch bis zum 31. März 2026 gedulden.

Anzeige

Porsche SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Porsche SE-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Porsche SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Porsche SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Porsche SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...